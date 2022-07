Ich habe mir vorgenommen, in den Sommerferien mit meinem Opa Nörgel ein paar leckere Maiskolben zu grillen. Damit dabei nichts schiefgeht, habe ich den Pirmasenser Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär gefragt, worauf man achten sollte. Ganz wichtig, hat mir Herr Bär erklärt, ist es, das Feuer an der Grillstelle nie unbeaufsichtigt zu lassen. Denn der Wind kann schnell einmal glimmende Kohlestücke wegfliegen lassen oder eine Feuerschale umwerfen. Auch Kinder sollten nie ohne Aufsicht am Feuer stehen. Auch auf Hunde sollte man bei der Grillparty gut achten.

Ganz wichtig ist, sich vorher beim Deutschen Wetterdienst über die Waldbrandstufe zu informieren. „Ab Stufe 4 sollte jeder so verantwortungsbewusst sein und kein Feuer machen“, sagt Florian Kemkes, Forstamtsleiter im Forstamt Westrich.

„Außerdem sollte man immer Löschmittel zur Hand haben, falls das Grillen abrupt beendet werden muss“, sagt Bär. Beim Holzkohlegrill biete sich dafür Wasser an. Zudem rät Bär von flüssigem Brennspiritus ab: „Darauf sollte möglichst verzichtet werden. Bei Spiritus sehe ich die Flamme nicht.“ Das könne zu Verbrennung führen, wenn Leute fühlen, ob das Feuer wirklich brenne. Stattdessen eignen sich laut Bär Feststoffe aus Holzfasern oder Holzspäne besser als Grillanzünder. Wenn eine hohe Waldbrandgefahr herrsche, könne eine Kommune Grillplätze sperren. Sobald die Grillparty vorbei ist, muss man schauen, dass die Asche nicht mehr glüht und wirklich kalt ist. Falls alle Löschversuche nichts bringen und das Feuer eskaliert, rät Bar: „Feuerwehr rufen“