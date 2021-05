180 Kilo wog Hans Eckrich aus Schmalenberg, als ihm Jeans der Größe 68 perfekt passten. Dass er es geschafft hat, über 70 Kilogramm abzunehmen, hat sein Leben verändert. Das neue Lebensgefühl will er auch Leidensgenossen vermitteln.

Gewicht runter, Lebensfreude und –qualität rauf, sagt Hans Eckrich zu seinem neuen Leben, in dem er bequem in ein Hosenbein dieser früheren Jeans passt. Nie mehr möchte er so eine Kleidergröße tragen müssen, steht für den 1,73 Meter großen Mann fest.

Die Jeans, in die er passte, als er 180 Kilogramm wog, hat er aufgehoben. Als Erinnerung an sein früheres Leben. Schon in Jugendjahren, erinnert sich Eckrich, habe er Probleme mit seinem Gewicht gehabt. Diäten gehörten regelmäßig zu seinem Leben. Eckrich ist willensstark. „Es war für mich nie ein Problem, die Diät zu halten“, erzählt er. Bis zu 30 Kilogramm ging es mit seinem Gewicht in den Diätphasen schon mal nach unten. Aber nie dauerhaft. Der berühmte Jojo-Effekt holte ihn immer wieder ein. Das Gewicht, das er mit viel Disziplin verloren hatte, sammelte sich wieder an, plus regelmäßig ein paar Kilo mehr. Bis es schließlich 180 Kilogramm waren. Obwohl Eckrich, der Erzieher im Jugendbereich ist, auf dem Wilensteiner Hof arbeitet, ein zupackender und aktiver Mensch ist. Tiere halten, Kutsche fahren – als „Onkel Sam“ kennen ihn viele, die bei ihm schon eine Kutschfahrt gebucht haben – handwerken, Holz machen: All das stand und steht bei Eckrich auf dem Tagesplan.

Gesundheitliches Risiko

Gleichzeitig bedeutete dieses Gewicht für Eckrich: hoher Blutdruck, Herzinfarktgefahr, mangelnde Möglichkeit, am normalen Leben teilzuhaben. Viele Ereignisse führten bei ihm dann zur Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen konnte, halfen ihm zu sagen: „Ich bin adipös und brauche Hilfe.“

Er erinnert sich an einen Arztbesuch 2014. 160 Kilo wog er damals, als ihm ein Arzt sagte: „Herr Eckrich, Sie schaffen das nicht mehr alleine.“ Aber noch war nicht der Punkt erreicht, an dem Eckrich sein Leben auf schwerelos umkrempelte. Er nahm weiter zu. Lebte mit Einschränkungen wie der Apnoe-Maske, die er nachts neun Jahre lang tragen musste, um im Schlaf genügend Luft zu bekommen, nicht zu ersticken. Er hatte Wassereinlagerungen in den Beinen. Urlaube hatte er immer akribisch vorgeplant. Gurtverlängerung im Flugzeug: selbstverständlich für ihn. Er schaute sich Bilder von den Hotels immer genau an. „Waren im Speisesaal nur Stühle mit Armlehnen zu sehen, habe ich das Hotel nicht gebucht“, erzählt er.

Aber die Entscheidung reifte, dass sich etwas ändern muss. Er hatte seine Mädels, wie er Ehefrau Daniela Eckrich-Stephan und Tochter Joana nennt, an den Familientisch geholt, an dem alle wichtigen Entscheidungen im Hause Eckrich getroffen werden. „Mädels, ich kann nicht mehr“, habe er gesagt. Das war der Einstieg in die Lebensumstellung. „Sie unterstützen mich hervorragend“, sagt Eckrich.

Hilfe im Adipositas-Zentrum

Er fand das Adipositas-Zentrum in Kirchheimbolanden. Ende November 2016 rief er dort an, bekam einen Termin im März 2017. Zu diesem Zeitpunkt wog er 180 Kilo, aber nach diesem Termin wusste er: „Hier bekomme ich die Hilfe, die ich brauche.“ Das Ziel war eine bariatrische Operation, eine Magenverkleinerung. Bis dahin hieß es erst einmal, hart an sich arbeiten. Bewegung, Bewegung, hieß eine Aufgabe, die ihm aufgegeben wurde. Obwohl immer ein aktiver Mensch steigerte er sein Bewegungsprofil. Laufen, Boxtraining kamen dazu – beides bis heute für ihn wichtige Bestandteile seines Alltags.

„Man durchläuft ein multimodales Programm“, erzählt Eckrich von den Vorbereitungen auf die Operation. Neben Bewegung und medizinischen Untersuchungen stehen Ernährungsberatung und Verhaltenstherapie auf dem Plan. Letztere „war unglaublich wichtig“, sagt Eckrich. Ihm wurde klar, dass er 2008 ein Erlebnis hatte, das eine Ursache für seine Krankheit war, weil er es bis zu diesem Zeitpunkt nicht verarbeitet hatte. „2008 war mein Vater mit einem Herzinfarkt in meinen Armen gestorben“, erzählt Eckrich.

Unterstützung in der Selbsthilfe-Gruppe

Dass er dieses Erlebnis verarbeiten konnte, war ein wichtiger Schritt. Und dann war da noch die Adipositas-Selbsthilfegruppe. „Ich wollte unbedingt Betroffene finden, die so eine Operation schon gemacht hatten“, erzählt er. Die fand er. Zwischenzeitlich hat er die Leitung der Gruppe übernommen, in der sich Menschen mit Adipositas aus der gesamten Westpfalz, von Zweibrücken über Pirmasens und Kaiserslautern bis Kirchheim-Bolanden, treffen. Die Gruppe ist auf 50 Teilnehmer angewachsen. Durchschnittsalter: etwa 45 Jahre. „Ich möchte ihnen helfen, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin“, unterstreicht Eckrich seine Motivation. Zum Beispiel bei der Erkenntnis, dass der Mensch sein Wohlfühlgewicht erreichen kann und sollte.

Operation ist nur ein Schritt

Nachdem er sich vorbereitet hatte, unter anderem hatte Eckrich bis zur Operation 20 Kilogramm abgenommen, gab er den Antrag auf die bariatrische Operation bei der Krankenkasse ab. Die wurde genehmigt. Am 25. Oktober 2017 wurde Eckrich in Kirchheimbolanden in einer mehrstündigen Operation ein Magenbypass gelegt. Der nächste lebensverändernde Schritt. Eines sei klar, sagt Eckrich, die „OP ist nur ein hilfreiches Werkzeug“. Es braucht auch im Anschluss Disziplin. 70 Kilogramm Körpergewicht verlor er dann. Er macht Sport, ernährt sich so, dass es sein neuer Magen gut verkraftet. Große Mengen passen nicht rein. Er beginnt immer mit der Eiweiß-Portion, die auf dem Teller liegt. Im Januar dieses Jahres wurde dann auch noch die überschüssige Haut entfernt. Seither fühlt sich Eckrich in seiner Haut im wahrsten Sinne des Wortes rundum wohl.

Auch für die Familie eine Erleichterung

Dass es nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie eine wichtige lebensverändernde Maßnahme war, war Eckrich von Beginn an klar. Aber als seine Tochter Joana in einem Fernsehinterview erzählte, wie schwierig es für sie manchmal gewesen war, die Blicke zu sehen, die ihr übergewichtiger Vater auf sich zog – zum Beispiel bei Ausflügen –, „da kamen mir noch mal die Tränen“, bekennt Eckrich. Es zeigte ihm jedoch auch, dass es richtig war, seine Krankheit Adipositas anzunehmen und diesen Weg zu gehen.

