Eine Diagnose, die die eigene Welt erschüttert: Parkinson ist bisher nicht zu heilen. Wie eine Südwestpfälzerin damit lebt, kämpft und die Freude am Leben behält.

Vor einigen Tagen ist Diana Lahner gestürzt. Sie fiel auf den Mund. Sie habe es nicht geschafft, sich mit den Armen abzufangen, erzählt sie im Gespräch. Ein typisches Problem für Parkinson-Patienten. „Mit 20 Stichen musste ich genäht werden, und alle Zähne wackeln“, berichtet sie. Ärgerlich sei es, so ausgebremst zu sein. Doch dann lacht die Südwestpfälzerin. Sie will sich nicht unterkriegen lassen. Positiv sein, weiterkämpfen, das sind wichtige Teile ihres Lebens. Ihre optimistische Einstellung sei ein Glück: Lahner ist überzeugt, dass sie ihr hilft, die Krankheit in Schach zu halten.

Ein Schicksalsschlag hat Diana Lahner vor vier Jahren getroffen. Sie sah ihn nicht kommen, stand unter Schock und trauerte – drei Tage später begann ihre linke Hand zu zittern. Heute glaubt die 55-Jährige, dass diese Krise die Krankheit Parkinson bei ihr ausgelöst haben könnte. Tatsächlich stellen Studien einen Zusammenhang her zwischen einem Trauma und der erhöhten Wahrscheinlichkeit auf einen Ausbruch der neurodegenerativen Hirnerkrankung. Die Leimerin tat die zitternde Hand zunächst als psychosomatische Folge der Trauer ab. Erst eineinhalb Jahre später suchte sie einen Neurologen auf, der sofort bemerkt habe, dass Lahner ihren linken Arm beim Gehen nicht mitnahm – ein deutliches Zeichen. Weitere Untersuchungen erbrachten den Nachweis eines Dopaminmangels im Hirn und die Diagnose Parkinson.

Je mehr Bewegung, desto weniger Steifheit

Eine lebensverändernde Erschütterung, denn die Krankheit ist bislang nicht heilbar. Muskelsteifheit, Tremor, verlangsamte Bewegungen, Gleichgewichtsstörungen machen sich bald bei Lahner bemerkbar. Für sie ist nun wichtig, den Verlauf aufzuhalten, zu verlangsamen, möglichst viel gute, glückliche Lebenszeit herauszuholen. „Je mehr Bewegung, desto weniger Steifheit“, erklärt sie das Konzept. Pferde waren schon immer ein wichtiger Teil ihres Lebens. Nun hilft ihr das Reiten, Gleichgewicht und aufrechte Haltung zu bewahren. Inzwischen werde die ganze linke Körperseite zunehmend steif, erzählt sie im Gespräch. Das habe ihr Pferd anfangs irritiert, weshalb sie es gelegentlich mit der Reitgerte antippe, „damit es weiß, ich bin links auch noch da“.

Nicht nur Alte-Männer-Krankheit

Lahner wohnt heute im Hunsrück mit ihrem Lebensgefährten, den Pferden und dem Hund. Sie arbeitet in Teilzeit weiter und will das so lange wie möglich tun. „Ich muss fit im Kopf bleiben, Demenz ist eine große Gefahr für Parkinson-Patienten“, erklärt sie. Doch jede Bewegung ist langsamer als früher. Das Tippen fällt schwerer. „Ich muss mir für alles mehr Zeit nehmen.“ Das gilt auch für den Haushalt, etwa das Gemüseschneiden beim Kochen.

Also arbeitet Lahner weiter an der Stärkung ihrer Muskeln, fährt möglichst viele Wege mit dem Fahrrad und tanzt mit ihrem Freund. Sie habe ihm angeboten, die Beziehung zu beenden, als ihre Diagnose kam, erzählt Lahner. „Ich sagte, es könnte kompliziert werden. Doch er ist geblieben.“ Das sei ihr eine große Hilfe.

Parkinson wird oft als Krankheit alter Männer gesehen. Bei Frauen wird es häufig spät erkannt, weil die Symptome anders sind. Die Südwestpfälzerin möchte helfen, dass diese Forschung intensiviert wird. Dazu kam es ungeplant: Drei Studentinnen aus Mainz – darunter ihre Nichte Kaya Legleitner aus Erlenbrunn – drehten als Uniprojekt einen dreiminütigen Film über Diana Lahner und ihr Leben mit Parkinson.

„Alles machen, was ich später nicht mehr kann“

Als die Parkinson-Stiftung den Film sah, luden sie Lahner für Mitte April nach Berlin ein, um an einer Podiumsdiskussion zum Welt-Parkinson-Tag teilzunehmen. Trotz Einschränkungen durch Schmerzen und Steifheit: „Für mich stand gleich fest, dass ich das machen will.“ Es sei ein besonderes Erlebnis für sie geworden mit spannenden Gesprächen und vielen neuen Eindrücken. „Ich habe Politiker, Wissenschaftler und Künstler getroffen. Darum geht es doch: dass ich mein Leben so gut nutze, wie ich kann.“ Nun soll Lahner Teil der Initiative „Frauen mit Parkinson“ werden, die sich der Erforschung geschlechtsspezifischer Unterschiede bei dieser Krankheit widmet.

Zudem möchte Lahner an einer klinischen Medikamentenstudie teilnehmen. Die Nervenzellen im Gehirn, die Parkinson absterben lässt, kann man nicht regenerieren, doch neuartige Medikamente sollen den Verlauf der Krankheit stoppen. Die Teilnahme ist nicht ungefährlich, das weiß die Südwestpfälzerin, denn die Mittel sind noch nicht erprobt. Aber sie ist bereit, ein wohlkalkuliertes Risiko in Kauf zu nehmen.

Mit ihrem Lebensgefährten plant Diana Lahner gerade einen Fahrradurlaub mit vielen Kilometern Strecke. „Ich muss jetzt alles machen, was ich später vielleicht nicht mehr kann“, meint sie dazu. Dazu gehört auch viel Zeit mit der Familie, mit ihrer Zwillingsschwester, ihrem Sohn und der kleinen Enkelin.