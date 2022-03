Der Gemeinderat hat an der Preisschraube gedreht: beim Freibad, den Strompreisen und beim Grill- und Zeltplatz. Ortsbürgermeister Michael Zimmermann verwies auf die kräftigen Steigerungen der Gas- und Strompreise, die von der Gemeinde an die Nutzer weitergegeben werden müssten. Am warmen Wasser im Freibad wollte der Rat nicht sparen.

Das Hauensteiner Freibad verzeichnet seit vier Jahren sinkende Besucherzahlen. 2018 wurden noch 12.000 Badende gezählt. Ein Jahr später waren es 10.000, dann brachen die Zahlen wegen Corona deutlich ein auf zuletzt 7600 im vergangenen Jahr. Für die Erhöhung der Eintrittspreise macht Ortsbürgermeister Zimmermann jedoch die steigenden Gaspreise verantwortlich. Wenn die Gemeinde ein hohes Defizit vermeiden wolle, müsse beim Eintritt erhöht werden. Die letzte Preiserhöhung habe es zur Badesaison 2018 gegeben.

Konkret sollen diverse Preiskategorien erhöht werden wie die Einzelkarte für Erwachsene um 50 Cent auf dann vier Euro oder die Einzelkarte für Jugendliche auch um 50 Cent auf drei Euro. Dauerkarten für Erwachsene steigen um fünf Euro auf 70 Euro und die Familienkarten um zehn Euro auf dann 110 Euro. Auch beim Feierabendtarif soll beispielsweise die Erwachsenenkarte um 50 Cent auf drei Euro steigen. Nicht erhöht werden die Dauerkarten für Kinder und Jugendliche, die bei 35 Euro bleiben oder auch die Familienkarten für Alleinerziehende, die weiterhin für 70 Euro zu haben sein werden. Der Rat verspricht sich von der Erhöhung Mehreinnahmen von rund 11.000 Euro.

Keine Alternative: kälteres Wasser im Bad

Als Alternative zu der Preiserhöhung sei die Senkung der Wassertemperatur im Freibad erwogen worden, berichtete Bürgermeister Zimmermann. Der Plan sei aber schnell wieder verworfen worden, da die Hauensteiner Badegäste sehr empfindlich auf kaltes Wasser reagieren würden.

Mehr Geld ist künftig auch nötig, wenn jemand den Grillplatz buchen will. Rund 20 Buchungen gebe es pro Jahr, erläuterte Beigeordneter Andreas Wilde. Die meisten seien Hauensteiner, die bisher 40 Euro pro Grillparty zahlen mussten, während Auswärtige 60 Euro hinblättern sollten. Künftig werden es für Hauensteiner 60 Euro sein und für Auswärtige 80 Euro. Wobei eine neue Preissteigerung für Auswärtige möglich sein kann, wenn die Toilettenanlage saniert ist, was in diesem Jahr noch passieren soll, wie Wilde mitteilte. Dann wären 100 Euro für Auswärtige denkbar.

Auch Kosten für Jugendzeltplatz steigen

Die Übernachtung auf dem Jugendzeltplatz soll auch mehr kosten, weil Strom und Wasser teurer geworden seien, wie Beigeordneter Markus Pohl informierte. Der Rat genehmigte eine neue Gebührenordnung. Diese stellt künftig größere Gruppen, die länger bleiben, günstiger, weil diese im Vergleich zu kleinen Gruppen, die nur wenige Nächte bleiben, weniger Arbeit verursachten, begründete Pohl dies. Künftig kostet das Übernachten auf dem Jugendzeltplatz ab dem vierten Tag fünf Euro pro Person, egal wie groß die Gruppe ist. Wer weniger als vier Nächte bleibt, muss für Gruppen bis zehn Personen zwölf Euro pro Person und Tag zahlen, während Großgruppen mit mehr als 100 Personen nur sechs Euro pro Person und Tag an die Gemeinde zahlen müssen. „Dafür ist aber alles inklusive außer Brennholz“, betont Pohl. Die neue Gebührenordnung soll ab 2023 gelten.

Keine Diskussion gab es zu der angekündigten Preiserhöhung für Stromkunden. Der Energie- und Bäderbetrieb habe Mehrkosten bei der Strombeschaffung, die sich wohl für 2022 auf 51.000 Euro belaufen werden. Um dies kostenneutral auffangen zu können, müsse der Strompreis um 2,86 Cent pro Kilowattstunde erhöht werden, was der Gemeinderat genehmigte.