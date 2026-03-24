Die Dorf-Webseite Großbundenbachs ist veraltet und nicht mobilfähig. Ein Arbeitskreis soll die Richtung vorgeben, wie die künftige Seite aussehen soll.

Der Großbundenbacher Gemeinderat beschäftigt sich derzeit mit der Erneuerung der Dorf-Webseite; aus mehreren Gründen: So ist sie derzeit nicht für eine Darstellung auf Smartphones programmiert. Zudem ist sie inhaltlich zum Teil veraltet, und den Sponsoren des jährlichen Walnussfestes sollen bessere Möglichkeit geboten werden, sich auf ihr zu präsentieren – beispielsweise mithilfe von Verlinkungen oder auf einem scrollenden Online-Banner. Deshalb ist es notwendig, eine neue Webpräsenz zu erarbeiten.

Beigeordneter Frank Greinert ist mit dieser Aufgabe betraut. Unterstützt wird er vom Großbundenbacher Timon Dillmann. Der hat ein grobes Schema erstellt, das zeigt, wie die neue Internetseite aussehen könnte. Sie soll übersichtlicher und in Themenbereiche unterteilt werden. Ein Umzug der Inhalte auf die neue Seite sei auf einen Schlag aber nicht möglich, warnt Greinert. Das gehe nur Schritt für Schritt.

Die „Großen Fünf“ sollen Zugriff haben

Ein Arbeitskreis soll darüber entscheiden, welche Inhalte künftig auf der Dorfseite eingestellt werden. Mindestens ein Mitglied aus allen Vereinen, die Kita und die Feuerwehr sollten eingebunden werden, hieß es; dazu Vertreter aus dem Rat. Der Zeitpunkt der Gründung des Arbeitskreises werde bekanntgegeben.

Noch ist nicht klar, wer am Ende den Zugriff auf die Seite erhalten wird, um sie mit Inhalten zu füllen. Dies auch, um „Wildwuchs“ zu vermeiden. „Nehmen wir die Big Five“, lautete ein Vorschlag von Theresia Bißbort. Damit meint sie fünf Bürger, denen die Verantwortung übertragen werden soll, an Themen zu veröffentlichen.