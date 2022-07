Am Mittwoch wurden die Absolventen der Berufsreife des Schuljahres 2021/2022 an der Realschule plus mit Fachoberschule Dahn aus fünf neunten Klassen in einer Feierstunde verabschiedet. Dabei übergab ihnen der Schulleiter Michael Dürphold auch die Abschlusszeugnisse.

Während für die Mehrheit der Absolventen nach den Ferien die Berufsausbildung beginnt, drücken andere von ihnen weiterhin die Schulbank und bleiben der Schule so erhalten. Der erste Kreisbeigeordnete Peter Spitzer verlieh im Auftrag der Landrätin Susanne Ganster den Preis für das beste Zeugnis des Jahrgangs mit der Note 1,36 an Katerina Philipp aus Bundenthal.

Im Namen des Freundeskreises der Schule verlieh ein Lehrer der neunten Klassen, Peter Leidinger, die nachfolgenden Preise: Für beste Leistungen im Fach Mathematik an Devin-Taylor Doldde aus Lemberg, für beste Leistungen im Fach Sport an Patricia Angermeier aus Lemberg sowie für beste Leistungen im Fachbereich Sprachen an Tess Bechtel aus Bruchweiler (auf dem Bild rechts).