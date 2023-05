Im Gebiet „Großer Höbel“ werden neun Baugrundstücke erschlossen. Thema im Rat war außerdem der Straßenbau im Ortsbezirk Hochstellerhof.

Mit dem Neubaugebiet „Großer Höbel“ und dem Straßenbau im Ortsbezirk Hochstellerhof hat sich der Gemeinderat Trulben am Mittwoch beschäftigt. Er entschied sich einstimmig für die Einleitung der Erschließung des vierten Bauabschnitts (Teil zwei des Neubaugebietes). Insgesamt sollen dort neun Baugrundstücke geschaffen werden.

Laut Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld wird in den nächsten Monaten für das betroffene Gebiet das Umlegungsverfahren abgeschlossen. Um dem weiterhin bestehenden Interesse an Bauland gerecht werden zu können, sei als nächster Schritt die Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Straßenplanung notwendig. Mit der Erschließung des vierten Bauabschnittes wird nur eine etwa 100 Meter lange Stichstraße für neun Bauplätze einschließlich einer provisorischen Wendemöglichkeit; mit den Planungsleistungen wurde das Ingenieurbüro SduPlan in Waldfischbach-Burgalben beauftragt. Dieses Büro hatte bereits die Straßenkonzeptplanung für die Bebauungsplanänderung erstellt.

Bis Herbst soll Entwurfsplanung vorliegen

Nachdem der Rat den einstimmigen Erschließungsbeschluss für das Gebiet getroffen hatte, folgt als nächster Schritt die Erstellung der Entwurfsplanung. Diese wird mit den weiteren Erschließungsträgern, insbesondere den Verbandsgemeindewerken Pirmasens-Land, abgestimmt. Hatzfeld hofft, dass dies bis Herbst soweit alles fertig ist. Dann könnten die Straßenbauarbeiten ausgeschrieben und im Frühjahr 2024 realisiert werden.

Hatzfeld informierte, dass am Sitzungstag just die Endabnahme der ausgebauten alten Ringstraße auf dem Hochstellerhof erfolgte. Größere Mängel seien nicht festgestellt worden. Es gebe lediglich noch einige Straßenläufe, die derzeit noch klappern würden sowie kleinere Reparaturarbeiten am Bürgersteig. Eine Mängelbeseitigung hat die bauausführende Firma Peter Gross Infrastruktur Pirmasens zugesagt.

Schlussvermessung am Ende

Nachdem die Arbeiten fertiggestellt sind, steht die Straßenschlussvermessung noch aus. Hierbei sollen die abgehenden Grenzen der Anliegergrundstücke wieder hergestellt und gegebenenfalls notwendige Teilungsvermessungen veranlasst werden. Diese ist nach Hatzfeld notwendig, damit durch die Verbandsgemeinde die Abrechnung der Maßnahme vorgenommen werden kann. Nachdem das Vermessungsbüro Leo Littig in Pirmasens bereits Vermessungsarbeiten in der Ringstraße ausgeführt hat, wurde ihm auch einstimmig der Auftrag für die Straßenschlussvermessung übertragen.