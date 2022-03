Einen Schritt weiter ist die Gemeinde bei der vorgesehenen Errichtung von neuen Bauplätzen im Planungsgebiet „Großer Höbel“ in Hochstellerhof.

Im Bebauungsplan „Großer Höbel“ sind in der finalen Ausbaustufe 64 Baugrundstücke vorgesehen. Davon entstehen nun die neun Bauplätze. Mit deren Bebauung rechnet Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld von Mitte bis Ende 2023. Dies wird aber abhängig sein vom Umlegungsverfahren und den Erschließungsarbeiten, so dass es laut auch später werden könnte.

Die nächsten Schritte für den Bebauungsplan „Großer Höbel“ Hochstellerhof sind nun festgelegt worden. Durch das anlaufende Umlegungsverfahren sollen nun neun neue Bauplätze auf dem Hochstellerhof entstehen. Zunächst werden dazu die Eigentümer der Grundstücke, die im entsprechenden Bereich liegen, angeschrieben, offiziell über das Umlegungsverfahren informiert und angehört. Danach können die Vermessungsarbeiten beginnen, bei denen dann die gesamte vorgesehene Fläche eingemessen wird. Danach werden die Grenzverläufe der neu entstehenden Baugrundstücke festgelegt und vermessen. Im Laufe dieses Verfahrens wird auch der Bodenrichtwert festgelegt. Hierbei werden die Werte der eingebrachten Grundstücke und der späteren Bauplätze ermittelt. Aus diesen und den späteren Erschließungskosten für die Herstellung von Ver- und Entsorgung sowie der erforderlichen Straße ergeben sich letztlich die Preise für die fertig erschlossenen neun Bauplätze. Mit der Erschließung vor Ort, die Voraussetzung für die spätere Bebauung ist, kann nach derzeitigem Stand im kommenden Frühjahr gerechnet werden.

Noch Änderungen im Straßenbereich

Vorbereitend müssen nun noch ein Wendebereich am Ende der Ausbaustraße festgelegt und kleine Änderungen im Bebauungsplan in die Wege geleitet werden. Zusätzlich muss in die Straßenplanung eingestiegen und einige Grundstücksfragen geklärt werden. Gelegenheit dazu hatte der Ortsgemeinderat am Donnerstagabend. Nach Darlegung von Hatzfeld bedarf es wesentlicher Änderungen an der seitherigen Planung im Straßenbereich. Das gehe jedoch nicht ohne Fachbüro. Da Bauwillige warten, gelte es keine Zeit mehr zu verlieren. Deshalb beauftragte der Ortsgemeinderat Hatzfeld einstimmig, das preisgünstige Fachbüro mit der Änderungsplanung zu beauftragen.

Der Gemeinderat hat sich nach den Kommunalwahlen 2019 dazu entschieden, die Erschließung selbst durchzuführen und nicht wie ursprünglich beschlossen, dies in die Hände eines privaten Erschließungsträgers zu geben. Man will „Herr des Verfahrens“ bleiben. Dazu Ortsbürgermeister Hatzfeld: „So haben wir als Gemeinde mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Dies auch bei der Frage, an wem und zu welchem Preis die Grundstücke später verkaufen werden. Wir erhoffen uns, diese vorrangig für junge bauwillige Familien aus der Region verfügbar machen zu können.“