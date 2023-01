Im Dorfgemeinschaftshaus durften die Gäste beim Neujahrsempfang der Gemeinde Thaleischweiler-Fröschen anstoßen. Bei der Veranstaltung war das Gebäude das, wofür es unter anderem steht : ein Treffpunkt für die Menschen, ein Ort für die Kultur.

Vom Dorfgemeinschaftshaus bietet sich der Blick auf die benachbarte Spielscheune, die seit ihrer Wiedereröffnung so gut gebucht ist wie vor der Pandemie. Beide Gebäude sind, in Kombination mit dem neuen Mehrgenerationenplatz, Teil der Ortskernsanierung. Nächster Schritt: Ausbau der Hauptstraße. Allerdings verzögert sich der, weil der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aufgrund von Personalmangel Projekte schieben muss.

„Wir haben an der richtigen Stelle investiert: dort, wo Familien mit Kindern von kommunalen Investitionen unmittelbar einen Mehrwert haben“, sagte Bürgermeister Thomas Peifer zum neuen Dorfmittelpunkt. Dass Thaleischweiler-Fröschen als Wohnort sehr gefragt ist, bestätigt der Blick auf das Neubaugebiet Rübenberg, wo die ersten Häuser gebaut werden und aktuell 60 der 62 Bauplätze belegt sind. Was zu diesem Baugebiet alles erzählt wurde, „diese Aufzählung möchte ich ihnen ersparen“, sagte Peifer. Er sieht durch dieses Beispiel den gemeinsam mit dem Gemeinderat eingeschlagenen Weg, sich auf Daten und Fakten zu konzentrieren, in der Sache zu diskutieren und mit Ruhe zu entscheiden, als Schlüssel zur positiven Entwicklung des Dorfes.

Kita wird nächstes Großprojekt

Ein kommendes Großprojekt in Thaleischweiler-Fröschen wird der Bau einer Kindertagesstätte werden. Der ist in Trägerschaft der evangelischen Kirche. Die Sachkosten – rund 100.000 Euro pro Jahr – trägt die Ortsgemeinde. Für 142 Kinder wird künftig Platz benötigt, der derzeitige Kindergarten ist zu klein. Die Ortsgemeinde ist durch gesetzliche Vorgaben verpflichtet diesen Platz zu schaffen, erinnerte Peifer. Und sie wolle es auch, weil Kinder im Ort von klein auf gut betreut sein sollen. Das Projekt wolle man in Partnerschaft mit der Kirchengemeinde realisieren. „Aber ich möchte eines klarstellen: An der Ortsgemeinde liegt es nicht, dass es im Moment nicht so recht weitergeht“, machte Peifer deutlich. Die Landeskirche müsse sich erklären, sonst müsse die Gemeinde ein anderes Grundstück für den Kindergarten in Betracht ziehen.

Es passiere viel Ort, weil es engagierte Vereine und Menschen gibt, die Ortsgemeinde finanziell in der Lage ist, das gesellschaftlich-kulturelle Angebot zu unterstützen. Er hofft, dass das so bleibt, sagte Peifer. Dorffest und Kulturwoche, beides Mega-Erfolge im vergangenen Jahr, stehen wieder auf dem Plan. Eine Riesenbereicherung für den Ort sei die erste Fackelwanderung zum Steinenschloss gewesen. „Und wer hätte gedacht, dass Thaleischweiler-Fröschen mal einen Baumarkt bekommt“, verwies Peifer auf das Glück, das sich die Tüchtigen verdienen.

Ehrungen

Kommunalpolitisches Engagement: Josef Bauer, Markus Bold (CDU); Pfälzerwaldverein: Kurt und Ursula Kiefer, Julius und Hannelore Zimmermann; TV Thaleischweiler: Jana Rohr, Ann-Sophie Becker, Leandra Weiß, Mariella Rung, Daniel Lelle, Paula Franz, Lara Schwarz, Leo Wirth.