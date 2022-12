Der Landkreis Südwestpfalz lädt im Januar wieder zu einem Neujahrsempfang ein. Das hat der Sprecher des Kreises, Thorsten Höh, der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt. In den vergangenen beiden Jahren war die Veranstaltung der Pandemie zum Opfer gefallen. Der nächste Neujahrsempfang ist geplant für den 20. Januar 2023. Er soll in Trulben stattfinden. In den nächsten Tagen sollen die Einladungen verschickt werden. Die Stadt Pirmasens lädt ebenfalls wieder zum Neujahrsempfang ein. Er findet eine Woche vor der Veranstaltung des Kreises statt. In Zweibrücken hingegen soll es im kommenden Jahr noch mal einen Sommerempfang im Rosengarten geben. Diese Veranstaltung feierte im Juli dieses Jahres Premiere. Der Sommerempfang ersetzt den Neujahrsempfang, zu dem die Stadt früher in die Festhalle eingeladen hatte, der aber in der Coronazeit ausgefallen war. In Ludwigshafen hat die Stadtspitze angekündigt, kommendes Jahr auf den Neujahrsempfang zu verzichten, jedoch nicht wegen der Pandemie, sondern aus Kostengründen. 39.000 Euro will die hochverschuldete Stadt am Rhein dadurch sparen.