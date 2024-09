Ein Großprojekt der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben biegt auf die Zielgerade ein, ein weiteres Vorhaben kommt so langsam ins Rollen: Der Neubau des Rathauses in Thaleischweiler-Fröschen und der geplante Bürgerbus beschäftigen am Donnerstag (19 Uhr, Verwaltungsgebäude Wallhalben) den VG-Rat.

Das Rathausprojekt liege im Zeitplan, hatte der für Bauangelegenheiten zuständige Beigeordnete Michael Schmitt (CDU) in der ersten Ratssitzung mitgeteilt. Wenn nichts dazwischen kommt, soll der Umzug der Verwaltung Mitte November abgeschlossen sein und das neue Rathaus in Betrieb genommen werden.

Einige Veränderungen hat es nochmals an der Büro-Planung gegeben. Hintergrund ist, dass die Verbandsgemeinde verstärkt ausbildet: 2024 sind drei Auszubildende hinzugekommen, 2025 werden es sogar fünf neue Azubis sein. Um Büroflächen effizienter nutzen zu können, wurde entschieden, aus sechs Einzel- jeweils Doppelzimmer zu machen. Ebenso wird ein Raum, der ursprünglich als Archiv geplant war, zu einem Doppelzimmer für Mitarbeiter umfunktioniert.

Mehr Arbeitsplätze, weniger Büros

Auf diese Weise können acht Arbeitsplätze hinzugewonnen werden, für die allerdings zusätzliche Schreibtische und Büromöbel notwendig sind. Von ursprünglich 200 auf 120 verringert wird hingegen die Anzahl der Stühle für den Ratssaal. Diese Menge wird als ausreichend erachtet für die sonstigen Veranstaltungen, die künftig ebenfalls dort stattfinden sollen. Dass das Projekt in die Endphase geht, zeigen auch zwei Aufträge, die am Donnerstag vergeben werden sollen: die Bauendreinigung und die Montage der Schließanlage für das Gebäude.

Zudem beschäftigen den Rat zwei Schulbauprojekte. Für die derzeit wegen Mängeln am Dach gesperrte Turnhalle der Grundschule sollen ein Architekturbüro und ein Statiker beauftragt werden. Fortgesetzt wird auch die Sanierung der Grundschule Maßweiler. Nicht zuletzt geht es um das Projekt Bürgerbus: In den vergangenen Monaten sollten die Ortsgemeinderäte zu den Plänen Stellung nehmen – ihr Votum spricht eindeutig für die Einführung dieses Angebots. Nun sollen auf VG-Ebene die nächsten Schritte eingeleitet werden, um die vorgesehenen beiden Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.