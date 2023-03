Mit dem Ostereinkauf startet der Werbekreis Dahn, der sich im Januar neu organisiert hat, seine Aktivitäten für dieses Jahr. Sechs Veranstaltungen mit drei verkaufsoffenen Sonntagen sind insgesamt geplant.

Im Januar hat der Werbekreis, dem etwa 80 Mitglieder angehören, die Aufgaben auf drei Mitglieder verteilt: Patrick Müller (VR-Bank SÜW-Wasgau), Sebastian Kriebel (Assekuranz Kriebel) und Markus Wilhelm (Pastaria) führen gleichberechtigt den Verein. Sie folgen Thomas Maier (Steuerbüro Maier), der über 20 Jahre Vorsitzender war und nun im neu aufgestellten Beirat weiter dabei sein wird.

Einfach gestaltet sich die Planung neuer Veranstaltungen nicht, wie der Vorstand feststellt. Denn aufgrund der coronabedingt ausgefallenen Veranstaltungen fehlten entscheidende Einnahmen, weshalb Festivitäten ohne Sponsoren fast nicht mehr umsetzbar seien. Ein Programm steht allerdings inzwischen.

Zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten

Es beginnt mit dem Ostereinkauf. Am Samstag, 1. April, werden die Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet haben, daneben werden Werbekreis-Mitglieder Getränke verkaufen. Ein Kindergarten will Waffeln und Kuchen anbieten, geplant sind Oster-Überraschungen und mindestens ein Heuhaufen. Das Maifest wird am 7. Mai von 11 bis 22 Uhr stattfinden mit einem verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Geplant sind unter anderem Ausstellungen von Autohäusern und ein Maibaumaufstellen. Die Lange Sommereinkaufsnacht findet am 14. Juli statt, mit Modenschau und Öffnungszeiten bis 24 Uhr. Das Stadtfest steigt am 3. September mit verkaufsoffenem Sonntag, Frühschoppen und viel Musik. Der Martinimarkt ist geplant für 12. November, mit verkaufsoffenem Sonntag. Den Abschluss macht am 1. Dezember die „Nacht der 1000 Lichter“ mit Einkaufsmöglichkeiten bis 24 Uhr.

Aktionen zu den Veranstaltungen sind in Planung. Der Werbekreis sei aber offen für neue Vorschläge, so der Vorstand. Diese werden in den regelmäßig geplanten Stammtischen diskutiert. Der nächste Stammtisch findet am 9. März, um 20 Uhr in der Wasgauperle in Dahn statt.