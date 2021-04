Die Pfalzwerke AG baut ein neues Umspannwerk bei den Windrädern auf der Gerstfeldhöhe zwischen Vinningen und Obersimten. Die Arbeiten ruhen derzeit, weil es zu kalt ist. Sobald es das Wetter zulässt, geht’s weiter, sagt Pfalzwerke-Sprecherin Susanne Becker auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Laut Becker reagiert der Energieversorger auf prognostizierte Zuwächse in der Industrie sowie die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien. „Um die Versorgungssicherheit in der Region nachhaltig zu gewährleisten und Netzengpässe zu vermeiden, wird in Vinningen daher ein neues Umspannwerk errichtet“, so Becker. Zeitgleich werde ein neues 20-Kilovolt-Kabel verlegt.

Umgeplant wegen Kampfmitteln

Begonnen wurde am Umspannpunkt in der Rehbergstraße. „Geplant ist der weitere Ausbau der Hauptstraße folgend in Richtung Ortsausgang und Umspannwerk“, berichtet die Sprecherin. Dort werde zudem das Niederspannungskabel von etwa 240 Metern Länge mitverlegt. Insgesamt würden rund 1700 Meter Kabel verbaut. Die erfreuliche Nachricht für neun Hausbesitzer: Sie erhalten einen unterirdischen Kabelanschluss. Die Freileitungen können nach Abschluss der Arbeiten abgebaut werden. Die Kosten hierfür tragen die Pfalzwerke.

Die Arbeiten übernimmt das Pirmasenser Unternehmen Karl Otto. Zuvor sei die gesamte Kabeltrasse auf Kampfmittel untersucht worden. Dies habe dazu geführt, dass umgeplant wurde. Zu den Kosten konnte Becker noch keine Auskunft geben.

Neue Kabelanschlüsse in Josefstraße

Die Gemeinde hat sich der Maßnahme angeschlossen und die Gehwege in diesem Bereich erneuert. Dafür werden die Bürger nicht direkt zur Kasse gebeten, sagt Ortsbürgermeister Felix Kupper. Die Sanierungskosten für die neuen Bürgersteige von 60.000 Euro übernehme die Gemeinde. Meistens werde eine Erdverkabelung während eines kompletten Straßenausbaus vorgenommen, wie es gerade in der Josefstraße geschehe: Dort sei ein Niederspannungskabel mitverlegt worden. Insgesamt entstünden 20 neue Kabelanschlüsse neben der im Auftrag der Gemeinde geplanten Straßenbeleuchtung.