Mit Bürgermeister Ingo Schuster und der Beigeordneten Eva-Maria Götz übernimmt ein neues Team die Gemeindeleitung.

Götz war einzige Kandidatin für das Amt der Beigeordneten, sie wurde von einem Ratsmitglied vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Für die 41-jährige Kauffrau im Gesundheitswesen ist es die erste Amtszeit im Rat. Schuster bat den Rat um konstruktive und faire Zusammenarbeit und freute sich, dass einige jüngere Bürger in den Rat gewählt wurden. Mit Benjamin Klar und Pascal Schuster rückten zwei der Ersatzleute in den Rat nach. Ein Sitz war frei geworden, weil Schuster in das Amt des Bürgermeisters gewählt worden war, ein zweiter Sitz wurde frei, weil ein Mandat nicht angenommen wurde.