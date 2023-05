Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich hoffe, dass das Bushäuschen im Herbst steht, wenn das Wetter wieder schlechter wird“, sagte Rosenkopfs Bürgermeister Christian Plagemann in der Ratssitzung am Montag. Der Gemeinderat hatte vorher der Neueinrichtung der Wartehalle an der Höhenstraße zugestimmt. Ferner billigte er wegen den Urnenrasengräbern eine neue Satzung für den Friedhof, den vorgelegten Doppelhaushalt 2020/21 und die Neuordnung der Forstreviere.

Das alte Buswartehäuschen musste letztes Jahr aus Sicherheitsgründen abgerissen werden. Damit die Fahrgäste beim Warten auf den Bus vor widrigem Wetter geschützt