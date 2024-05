Voraussichtlich ab November finden Bürger die Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben im neuen Rathaus. Das Gebäude soll allerdings schon früher fertiggestellt sein.

Ein Zeitraum von zwei Wochen ist nach Fertigstellung des neuen Verwaltungssitzes eingeplant, um das Haus beispielsweise mit Möbeln auszustatten. Dann erfolgt der Umzug. Bis es soweit ist, steht aber noch einiges an. Drei Gewerke sind noch zu vergeben: die Baureinigung, die Schließanlage und die Mediengestaltung. Auch über das Thema Kunst am Bau wird noch gesprochen. Bis Mitte Oktober soll das Gebäude fertig sein, wie Erster Beigeordneter Michael Schmitt (CDU) den Verbandsgemeinderat informierte.

Zuletzt hatten die gestiegenen Baukosten den Rat und den Bauausschuss in einer nicht-öffentlichen Sitzung beschäftigt. Nicht-öffentlich deswegen, weil es dabei um Firmenbelange ging, die laut Gesetz nur hinter verschlossenen Türen besprochen werden dürfen. In dieser Sitzung seien auch einzelne Punkte genauer beleuchtet worden, bei denen es gravierende Kostensteigerungen gab, berichtete Schmitt. Insgesamt aber liegt das Bauvorhaben – unter Berücksichtigung der Preissteigerungen im Baubereich der vergangenen Jahre – fast im Kostenrahmen.

Baukosten stark gestiegen

Schmitt skizzierte den aktuellen Stand: Im Februar 2020 war der Antrag auf den Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes für den Neubau gestellt worden. Die Kostenschätzung (mit Zahlen aus dem Jahr 2019) lag damals bei 8,1 Millionen Euro. Die Auftragsvergaben, die bis zum März 2023 erteilt worden waren, beliefen sich bereits auf 9,8 Millionen Euro. Da die Preissteigerung im Baugewerbe weiter anhielt, wird mittlerweile mit einem Gesamtbetrag von 11,7 Millionen Euro gerechnet.

Diese Zahlen stammen aus der jüngsten Kalkulation im März 2024. Dass die Baukosten in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen sind – Corona, Lieferengpässe und etliche Faktoren mehr begünstigten das –, haben neben Kommunen auch etliche private Bauherren miterleben müssen. Die Kostensteigerung bei Bürobauten in Deutschland liegt laut Statistischem Bundesamt im Zeitraum von April 2019 bis April 2023 bei durchschnittlich 41,3 Prozent aus.

Kassenautomat für Bürger

Beschlossen hat der Rat, dass im neuen Rathaus ein Kassenautomat installiert wird, über den künftig alle Ein- und Auszahlungen erfolgen. Bezahlt werden kann bar, per EC-Karte oder per QR-Code. 52.500 Euro kostet dieser Automat, der weitere Kassen in der Verwaltung überflüssig macht. Ob der Automat auch sprengsicher sei, wollte Ratsmitglied Dieter Feick (CDU) wissen. Nicht dass Automatensprenger auf die Idee kämen, wenn in Bankautomaten nichts mehr zu holen sei, diesen Automat zu sprengen. Das lohne sich mit Blick auf die Finanzen der Verbandsgemeinde nicht, merkten Ratsmitglieder schmunzelnd an, und Höhfröschens Ortsbürgermeister Gerhard Hoffmann ergänzte, dass die potenziellen Diebe möglicherweise nur Schuldscheine im Automat finden würden.

Der Automat werde – im Gegensatz zu vielen Bankautomaten – nicht Tag und Nacht zugänglich sein, sagte Bürgermeister Patrick Sema (SPD). Ohnehin würde es nicht lohnen, den Automaten zu knacken, das dieser nie bis zum Maximum gefüllt werde.