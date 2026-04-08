Die Fassade des Obersimter Bauhofs wird neu gestrichen. Dabei wird das alte Ortswappen durch ein modernes Wappenschild ersetzt. Für Bedenken sorgte die geplante Beleuchtung.

Für die Neugestaltung der Außenfassade sind im Haushalt 17.000 Euro eingestellt. So viel Geld werde jedoch voraussichtlich bei Weitem nicht benötigt, informierte Ortsbürgermeisterin Silke Rink in der Ratssitzung. Denn bis auf den Sockel, der von einem Fachmann hergestellt wird, soll die Fassade in Eigenleistung gestrichen werden. Dazu wird ein Gerüst aufgestellt, die Kosten hierfür stehen noch nicht fest.

Das neue Ortswappen wird größer als das bisherige ausfallen, darunter wird ebenfalls der Schriftzug „ Obersimten“ aufgebracht. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 2360 Euro, die Montage erfolgt in Eigenleistung. 400 Euro hat ein Bürger für das Projekt gespendet, der Rat hat den Betrag dankend angenommen. Thorsten Höh (CDU) äußerte zunächst Bedenken hinsichtlich der geplanten Beleuchtung. Er verwies auf die zu erwartenden Strom- und Wartungskosten sowie Aspekte des Naturschutzes. Vögel, Insekten und Fledermäuse könnten durch das Licht gestört werden. Letztlich stimmte er aber der Planung zu – im Gegensatz zu CDU-Fraktionssprecher Hartmut Hofmann, von dem die einzige Nein-Stimme kam.