In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wird neues Material fürs neue Feuerwehrauto in Lemberg gekauft. Das Fahrzeug soll im September geliefert werden.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land kauft Ausrüstung für das neue Lemberger Feuerwehrauto – ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Konkret geht es um ein hydraulisches Rettungsgerät, eine Schere und einen Spreitzer. Das alte Werkzeug stammt laut Verbandsbürgermeister Klaus Weber aus dem Jahr 2008 und ist mittlerweile nicht mehr zeitgemäß einsetzbar. Das neue Rettungsgerät kostet rund 32.600 Euro.

Außerdem gibt es für das neue Feuerwehrauto, das im September geliefert werden soll, teilweise eine neue Innenausstattung. Die kostet noch mal 23.500 Euro. Ein Teil des Feuerwehr-Materials wird vom alten Fahrzeug übernommen.

Für die Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wassertank (kurz: TSF-W) der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde wurde die Ausschreibung zwischenzeitlich geändert, berichtete Verbandsbürgermeister Weber. Ursprünglich sollten Fahrzeuge mit Integralkabine gekauft werden. Der Vorteil dieser Fahrzeuge: Die Feuerwehrleute können noch im Auto ihren Atemschutz anlegen. Diese Variante sei jedoch viel teurer, gab der Verbandsbürgermeister zu bedenken. Deshalb sollen nun doch reguläre Fahrzeuge mit Doppelkabine angeschafft werden. Die erneute Ausschreibung läuft noch vier Wochen.