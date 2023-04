Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Rodalben öffnet am Samstag ein Lego-Fachgeschäft. Der Lobigo-Laden von Andreas Bendel in der Straße Im Tälchen 12 a ist täglich für vier Stunden geöffnet. Fast alle der 430 Katalog-Artikel sind dort vorrätig.

„Wir haben uns entscheiden, einen neuen Weg zu gehen“, sagt Andreas Bendel. Der Kaiserslauterer ist Geschäftsführer der im Tälchen 12a in Rodalben beheimateten