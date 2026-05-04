Ein landesweit einzigartiges Projekt startet: Das Moosalbtal zwischen Waldfischbach-Burgalben und Steinalben wird renaturiert. Entstehen soll eine Auenlandschaft.

Bevor die Natur im Moosalbtal zwischen Waldfischbach-Burgalben und Steinalben ihre Ursprünglichkeit zurückbekommt, sind massive Eingriffe notwendig. Es wird viel Erde bewegt, eine provisorische Zufahrt zur B270 hergestellt. Der Radweg zwischen Waldfischbach-Burgalben und Steinalben ist gesperrt.

1,8 Millionen Euro kostet die Renaturierung der Moosalbe auf einer Länge von 1,8 Kilometern. Im Bereich zwischen der (nördlichen) Abfahrt an der B270 und der Kläranlage bei Steinalben entsteht eine Auenlandschaft mit mäandrierendem Bach. Die reinen Baukosten für die jetzt startenden Arbeiten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. Die Maßnahme wird zu 90 Prozent vom Land bezuschusst.

Moosalbradweg wird saniert

Er freue sich, dass das Projekt starte und dass die Verbandsgemeinde dahinterstehe, sagte Konstantin Kempf von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) bei der Baustelleneinweisung. Für das Land, so unterstrich er, haben solche Projekte eine Außenwirkung. Im Projektverlauf hatte es einige Verstimmungen gegeben, die Förderung stand seitens des Landes auf der Kippe. Die Verbandsgemeinde ließ nicht locker. Nachdem die Förderung gesichert war, wurden die erforderlichen Genehmigungen schnell erteilt. Bis Ende des Jahres sollen die aufwendigen Arbeiten abgeschlossen sein.

An die Renaturierung wird sich eine weitere Maßnahme anschließen: „Wir werden den beliebten Moosalbradweg sanieren“, sagte Felix Leidecker, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Deswegen wird das Moosalbtal etwa eineinhalb Jahre zur Baustelle. Am Ende wird, so sind sich alle Beteiligten einig, etwas Einzigartiges entstehen: eine natürliche Auenlandschaft, die Wasser erlebbar mache, ein Naherholungsbereich, ein geschützter, artenreicher Lebensraum für Flora und Fauna. Zugleich werde der Hochwasserschutz verbessert.

Bahnlinie erschwert Arbeiten

Das ist keine leichte Aufgabe, erschwert werde dies durch die angrenzende Bahnlinie. Drei Eisenbahnbrücken stehen im Renaturierungsbereich. Orientiert an diesen wurden fünf Bauabschnitte festgelegt. Die Firma EVK-Ebert aus Neunkirchen wird bauen. Sie war unter anderem mit der Renaturierung des Blümelsbach beauftragt und der Herstellung des Wasserspielplatzes in Contwig. Was sie zu tun bekommt, skizzierte Planer Andreas Durawa. 27.000 Kubikmeter Erde werden bewegt. Etwa 7000 Kubikmeter werden auf eine nahe gelegene Verwertungsstelle abgefahren, 2800 Kubikmeter auf ein Gelände auf Hermersberger Gemarkung gebracht. 10.000 Kubikmeter verwertet die Verbandsgemeinde selbst. Der Rest wird am Gewässer verfüllt und unter anderem zur Angleichung des Radweges genutzt.

Der in der Vergangenheit stark begradigte und teils verengte Bachlauf wird in ein natürliches Bett verlegt. Abschnitte des alten Bachbettes bleiben als Altarme erhalten. Steinschüttungen leiten den Bach ins neue Bett. Durch die zurückgehende Fließgeschwindigkeit bilden sich unterschiedliche Lebensräume. Viel Struktur werde mithilfe von Holz geschaffen. Bei der vorgeschalteten Maßnahme des ökologischen Waldumbaus im Moosalbtal wurden Baumstämme mit Blick auf den künftigen Bachlauf stehen gelassen – etwa 250 der ursprünglich 1600 Festmeter Holz. Weitere Baumstämme wurden passgenau zugeschnitten und werden im Zuge der Renaturierung im Bachlaufbereich eingebaut. Bei den Steinen werden Findlinge genutzt, die es vor Ort gibt.

B270: Geschwindigkeit wird reduziert

Die Lebensraumqualität für die Tierwelt im und am Bach werde deutlich verbessert, die Artenvielfalt gestärkt. Das werde sehr schnell gehen, waren sich die Experten einig. Bereits wenige Monate nach den jetzt anstehenden massiven Eingriffen soll ein gutes ökologisches Gewässer und artenreiches Leben vorhanden sein.

Die Zuwegung zur Baustelle erfolgt über den Radweg (Auf- und Abfahrt im Bereich Jugenddorf) und die B270. Im Bereich der Abfahrt Waldfischbach-Burgalben verläuft noch ein Stück ehemalige B270. In diesem Bereich, so erläuterte Jochen Könnel von der Verbandsgemeinde, werden die Leitplanken entfernt, ein kurzes Stück alte B270 neu asphaltiert. Aus Richtung Kaiserslautern kann zur Baustelle zugefahren werden. Ausgefahren wird Richtung Pirmasens. Die zulässige Geschwindigkeit auf der B270 werde entsprechend reduziert. „Wir müssen für die Arbeiten durch keine Ortslage fahren“, unterstrich Leidecker.

Projekt 2023 gestartet

Bereits im November 2023 war der Startschuss für das Gesamtprojekt gefallen. In drei Abschnitten war der Hang entlang des Radweges von nicht standortgerechten Fichten befreit worden. Ein Mischwald mit ökologisch wertvollem Waldrand ist angelegt. Die Verbandsgemeinde hat Nistkästen und Nisthöhlen für Fledermäuse sowie Vögel entlang der Strecke angebracht. „Mehr als gefordert“, sagte Könnel schmunzelnd.

Der Waldumbau wurde von der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) mit 150.000 Euro unterstützt. Die erzielten Holzerlöse werden abgezogen. Raphael Phillip von der Unteren Naturschutzbehörde erinnerte an die Anfänge des Projektes, das als Waldumbau gestartet worden war. Dann habe sich die Obere Naturschutzbehörde mit an den Runden Tisch gesetzt und schließlich das Umweltministerium. Es wurde immer größer, „und ist jetzt ein einzigartiges Projekt“, sagte Philipp.