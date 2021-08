„In dieser schwierigen Zeit tut es gut, sich unter dem Kreuz zu versammeln und tröstende, hoffnungsvolle Worte zu hören“, sagte Silvia Seebach, geschäftsführende Vorsitzende des Wendelinus-Kapellenvereins, am Samstag bei der Segensfeier für das neue Kreuz aus Schlüsseln. Es ersetzt das 100 Jahre alte Holzkreuz, das in der Nacht zum 26. Juli von Unbekannten gestohlen wurde.

„Als ich vom Diebstahl des Kreuzes hörte, kam mir die Idee, nicht nach den Schuldigen zu fragen, sondern nach Lösungen zu suchen“, sagte Schmiedemeister Thomas-Maria Schmidt, der das neue Kreuz in seinem Betrieb in Höheischweiler gefertigt hat. Von seinem Wohnhaus auf dem Hochstellerhof spaziert er mit seinem Hund regelmäßig zur Wendelinuskapelle. Dabei sei ihm die Idee zur Fertigung eines Kreuzes aus alten Schlüsseln gekommen, weil Schlüssel in der Geschichte überall eine Rolle spielen.

Ungeahnte Solidarität nach Diebstahl des Kreuzes

Dieses Angebot habe den Vorstand des Vereins überzeugt, so Pfarrer Walter Augustin Stephan. Jeder Schlüssel am Kreuz habe seine Geschichte. So verschloss ein Schlüssel einen Küchenschrank, damit die Kinder nicht ständig an Süßigkeiten kamen. Auch in der Kirche spielten Schlüssel eine große Rolle, so Stephan. Doch wenn kein Schlüssel mehr zum Ziel führt, benötige man einen Dietrich. Einen solchen hat Schmidt zentral ins neue Kreuz eingearbeitet, das einen gestifteten Korpus aus dem Jahr 1952 hat. Letztlich sei Jesus Christus der Dietrich, der zum Ziel führe. So wie die vielen alten Schlüssel verbunden seien und das Kreuz bilden, so sollten sich die Gläubigen zu lebendigen Gemeinschaften verbinden, sagte Stephan.

Auf der Gewanne Kapellenahnung gebe es seit 220 Jahren ein christliches Zeugnis. Während dieser Zeit gab es dort – mit Unterbrechung – eine Kapelle, so Seebach. Dies sei den Menschen zu verdanken, die sich für die Kapelle eingesetzt und engagiert haben – egal ob bei Reparaturen oder der Neuerrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg. Laut Seebach hatte sich nach dem Diebstahl des Altarkreuzes eine ungeahnte Solidarität gezeigt. Die Idee von Schmidt, ein neues Kreuz mit alten Schlüsseln zu schmieden, stelle genau dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dar, das es auf der Kapellenahnung sei 220 Jahren ungebrochen gibt.