Auf Augenhöhe mit der Ameise: Waldtiere laden künftig Besucher des Fischbacher Naturerlebnisparks auf Entdeckungstouren ein. Nicht im echten Wald, sondern in einer virtuellen Welt, in die Besucher des früheren Biosphärenhauses bald eintauchen können. Eine Welt, die gerade erschaffen wird.

Einen Namen hat diese Waldameise noch nicht. Der würde ihr aber gut zu Gesicht stehen. Denn das Tierchen, das auf die Plattform steigt und sich dort rundum präsentiert, hat einen gewissen Charme. So nah dürften Kinder diesen Waldbewohner in natura nicht zu Gesicht bekommen. Genau darin sieht Raphael Wagenblatt die große Chance für seine neue Konzeption der Naturerlebnisausstellung im bisherigen Biosphärenhaus, das er seit April von der Gemeinde gepachtet hat. Computeranimiert und in 3D-Version sollen Tiere aus dem Biosphärenreservat vorgestellt werden – Wissen, das lustig und kindgerecht transportiert werden soll. Etwa 20 bis 30 Tiere könnten es werden. Sie sollen detailgetreu und „wissenschaftlich ordentlich“ dargestellt werden, betont Wagenblatt. Bei der Waldameise fehle zwar noch die Putzkralle, aber das Werk sei ja auch noch nicht vollendet.

Eintauchen in die Welt der Waldtiere

Die zweiminütige Darstellung der Erklär-Ameise ist nur ein Baustein in dem Konzept einer multimedialen Ausstellung, mit dem der junge Unternehmer an ursprüngliche Ideen bei der Gründung des Biosphärenhauses anknüpfen will – nach dem bisher gepflegten Motto: lernen drinnen, erleben draußen. Ein weiterer Baustein ist der virtuelle Gang in die Ameisenwelt mit Hilfe einer VR-Brille – einer Brille, die den Nutzer in eine virtuelle Welt eintauchen lässt. Ein erster Gang ist schon möglich: Der Beobachter begleitet eine Waldameise durch die Natur. In diesem Fall mit ungutem Ende für die Spaziergängerin: Sie wird Beute eines im Sand vergrabenen Ameisenlöwens.

„Zeitgemäßer Biologieunterricht“ sei das, kommentiert das Mario Brandenburg. Der Staatssekretär im Bundesbildungsministerium hat auf seiner Sommertour einen Abstecher nach Fischbach gemacht und sich die neuen Exponate angeschaut. Der Südpfälzer kennt das Haus, war selbst schon mit seinen Kindern dort – 2020, noch vor der Pandemie. Raphael Wagenblatt hofft nun, dass sich vielleicht auch auf Bundesebene Fördertöpfe öffnen lassen. Beispielsweise im Forschungsbereich. Dass andere eingeladene Politiker zur Vorstellung nicht gekommen sind – außer dem Landtagsabgeordneten Alexander Fuhr und Ortsbürgermeister Michael R. Schreiber, der Verbandsbürgermeister war krank – enttäuscht Wagenblatt. Aber, sagt er, aus Mainz seien schon einige Besucher da gewesen.

Bisher rein privatwirtschaftlich finanziert

Fördermittel für Exponate würden das Vorhaben stützen. Bisher hat der Ludwigswinkler mit seinem jungen Unternehmen Stargate in die Modernisierung investiert. Etwa 25.000 Euro flossen in die Entwicklung der Exponate. Ungefähr drei Monate Arbeit stecken darin und viele Ideen der 3D-Artists Alina Wingert aus Fischbach und Viktoria Ebel aus Kaiserslautern. Die jungen Frauen, Teil eines insgesamt 25-köpfigen Teams, sind mit Hingabe bei der Sache – weil es derartige Projekte in der Region kaum gebe, sagen sie. Und weil die Konzeption für Kinder etwas Besonderes sei.

Ab den Sommerferien wird der erste virtuelle Spaziergang möglich sein, allerdings noch im Testbetrieb, weswegen es VR-Brillen zunächst nur auf Anfrage gibt. Mit der Eröffnung der neuen Saison im Frühjahr 2024 sollen vier Themen-Stationen fertig sein. An Ideen dafür mangelt es nicht. So soll nun das Thema Nacht im Wald virtuell bearbeitet werden. Noch analog gearbeitet wird im Restaurant unter den Wipfeln. Dafür hat der Biergarten nun länger auf: donnerstags und freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr.