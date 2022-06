Das neue Konzept zur Nutzung der katholischen Kirche St. Ludwig geht bislang gut auf. Mehrere Veranstaltungen verliefen erfolgreich, die ersten dabei gesammelten Spenden konnten schon übergeben werden. Die nächste Aktion, ein Gospelkonzert, folgt am kommenden Samstag.

Nach den Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in und an der Kirche, bei denen sich die Pfarrei Heiliger Petrus Dahn mit 1000 Euro finanziell beteiligte, und der Wiedereröffnung erfolgte im April ein Benefizkonzert mit dem Titel „Give Peace a Chance“. Die dabei erzielten Spenden im Wert von 2600 Euro wurden im Mai an den Verein medizinische Krisenhilfe Pirmasens übergeben. Vor rund zwei Monaten hatte sich am Pirmasenser Krankenhaus dieser Verein zur Anschaffung von medizinischen Geräten für die Behandlung von Verletzten in der Ukraine gegründet.

Bei der Spendenübergabe berichteten Patrick Lutz, Arzt und Gründungsmitglied des Vereins, Verwaltungsdirektor und Vereinsvorsitzender Benno Lutz sowie ein weiterer Arzt mit ukrainischen Wurzeln, Oleg Lutsenko, wie der Verein entstand und wie die Spendengelder genutzt werden. Am Pirmasenser Krankenhaus arbeiten insgesamt fünf Ärzte, die aus der Ukraine stammen und die über gute Kontakte dorthin verfügen. So war schnell die Idee geboren, mit medizinischen Gütern dort zu helfen.

Mehrere Transporte ins Kriegsgebiet

Mehrere Transporte gab es bereits zum Militärkrankenhaus im ukrainischen Lemberg, beispielsweise mit Beatmungsgeräten, Infusionen, Medikamenten, OP-Besteck und Verbandsmaterial. Das Krankenhaus wird als Logistikzentrum zum Verteilen der Hilfsgüter genutzt, so dass die Helfer nicht in Kampfgebieten agieren müssen. Die Hilfsgütertransporte können dank zahlreicher Spenden, der Vernetzung mit anderen Krankenhäusern und der Auflösung von Notkrankenhäusern, die während der Pandemie geschaffen wurden, umgesetzt werden.

Der Freundeskreis St. Ludwig will mit Veranstaltungen Erlöse für die laufenden Kosten der Kirche und für soziale Projekte erzielen. Bislang gelingt dies recht gut. Neben dem Konzert im April wurde am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst mit einem vielstimmigen Frauenchor unter der Leitung von Eva Kling gestaltet.

Am Samstag, 11. Juni, 17 Uhr (Einlass ab 16.15 Uhr), organisiert der Freundeskreis ein Konzert mit dem Pirmasenser Gospelchor „Churchies“. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Ziele des Freundeskreises wird gebeten.