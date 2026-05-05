Der Männerchor Clausen hat beim ersten Liederabend des Jahres sein neues Klavier vorgestellt. Wie Vorsitzender Dietmar Kraus mitteilte, handelt es sich um ein Klavier der Marke Yamaha im Wert von 3160 Euro. Für die Anschaffung erhielt der Chor nach seinen Angaben jeweils 1000 Euro von der Gemeinde sowie der VR-Bank Südwestpfalz. Den restlichen Betrag finanzierte der Verein aus der eigenen Kasse.

Das bisherige sei Klavier inzwischen mehr als 30 Jahre alt und habe ersetzt werden müssen, erläuterte Kraus. Mit dem neuen Instrument sei der Chor nun wieder langfristig gut aufgestellt. Ortsbürgermeister Jens Dresen würdigte die Arbeit des Männerchors auf gesellschaftlichem und kulturellem Gebiet. Deshalb seien solche Investitionen für die Gemeinde von hoher Bedeutung. An die Vorstellung des neuen Klaviers schloss sich ein stimmungsvoller Liederabend mit vielen Chorgästen an.