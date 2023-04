Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Juli tritt das neue rheinland-pfälzische Kindertagesstättengesetz in Kraft. Das hat Auswirkungen auf die 25 Einrichtungen in Pirmasens, in denen die Stadt und freie Träger derzeit 1377 Kindergartenplätze vorhalten. Es werden neue Plätze und neue Erzieherstellen geschaffen.

Wie ist die aktuelle Situation in Pirmasens?

In der Stadt gibt es derzeit 1377 Plätze in Kindertagesstätten. 13 städtische Einrichtungen bieten 597 Plätze, zwölf