Seit dieser Woche gibt es in Dahn ein weiteres Hotel in bester Lage. Der Obst- und Gartenbauvereins hat ein Haus für Wildbienen errichtet.

Das neue Wildbienenhotel wurde durch ein Projekt der Lokalen Aktionsgruppe (LAG), durch das der Verein 2000 Euro Fördergelder erhielt, möglich gemacht. Von dem Geld wurden zwei Gartenworkshops mit Profis organisiert und nun der Bau des Wildbienenhotels. Mit dem Bau beauftragt wurde die Firma Adrete aus Merzalben.

Pädagoge Manuel Mosis ist mit vier Betreuten gekommen. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) wurde das Hotel aufgebaut. Buchenholz mit Papprollen oder Schilf und Tonsteine mit verschiedenen Löchern standen für die Insekten bereit. „Die unterschiedlichen Durchmesser der Röhren, Bohrungen und die Wärmespeicherfähigkeit des Materials entscheiden darüber, wer hier einzieht“ erläuterte Mosis. Außerdem wurden zwei Futterkästen für Eichhörnchen aufgehängt.

Roger Stadler, Gründer und Chef von Adrete war mit dem Gemeinschaftshund der Einrichtung auch mit dabei und legte Hand an. Seit 2018 ist die Firma am Start. Sein Konzept ist ein ganzheitliches: „Wir wollen die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung bewusst familiär halten“ erzählt er. Gemeinsames Kochen stünden ebenso auf dem Programm wie Ausflüge.

Auf dem Gelände des OGV hat das Insektenhotel zwischen Obstbäumen und -sträuchern einen passenden Platz gefunden. Seit einigen Jahren belebt der Verein sein Gelände über den Dächern von Dahn mit Erfolg neu. Die Spielgeräte wurden ausgetauscht, das Gelände naturnaher gestaltet.

Info

Am 22. März wird auf dem Gelände des OGV ein Baumschnittkurs angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beginn ist um 10 Uhr. Für Gartenbegeisterte wird am 1. Mai ein Pflanzenflohmarkt angeboten. Von 12 bis 16 Uhr können Hobbygärtner ihre Pflanzen anbieten. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 06394 920883.

