Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Waldfischbach-Burgalben wird in den Bruchwiesen hinter der Sporthalle und dem Hallenbad gebaut. Bei sieben Millionen Euro bewegen sich aktuelle Kostenschätzungen.

Das Architekturbüro Drei Architekten aus Stuttgart hat sich in einer von der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie die beiden zuletzt noch in Frage kommenden