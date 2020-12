Am Dietrichinger Spielplatz soll ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Am Mittwochabend (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) diskutiert der Gemeinderat hier über das Grundstück. Für mehr, so Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang, ist der Ort auch nicht zuständig.

Geplant ist laut Vogelgesang ein komplettes Gerätehaus samt Garage. Letztere braucht das Dorf auch unbedingt. Der Grund: Das neue Feuerwehrauto passt nicht in die bisherige Garage am Dorfgemeinschaftshaus. Wann das Gerätehaus einsatzbereit sein könnte, kann Vogelgesang nicht sagen. Kosten, Planung und alles andere übernimmt die Verbandsgemeinde-Verwaltung.

Zudem geht es im Rat um eine Änderung der Friedhofssatzung, genauer gesagt um die Urnengräber. Laut Vogelgesang läuft die Satzungsänderung darauf hinaus, dass in Zukunft alle Urnengrabstätten zu Urnensondergrabstätten werden. Das heißt, dass dann zwei Urnen statt nur einer dort beerdigt werden dürfen. Die Regelung gilt aber nicht für die Urnenstelen und nicht für die Baumgräber, fügt Vogelgesang hinzu. Außerdem wird Förster UIi Osterheld den Forstwirtschaftsplan 2021 bis 2023 vorstellen.