Das neue Feuerwehrhaus in Dietrichingen soll am Donnerstagabend einen weiteren Schritt vorankommen. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard, der selbst in Dietrichingen Feuerwehrmann ist, hofft, dass der Bau noch dieses Jahr beginnt.

Das Feuerwehrhaus wird oberhalb des Spielplatzes gebaut, wo die Waldstraße von der Feldstraße abzweigt. Es ist notwendig, weil Dietrichingen ein neues Feuerwehrauto bekommt und dafür eine größere Garage braucht. Ähnliche Probleme gibt es in Großsteinhausen und Riedelberg, die ebenfalls neue Kleinlöschfahrzeuge bekommen sollen. Alle drei Dörfer müssen sich deshalb noch gedulden, bis sie die Autos bekommen. Zuvor kommen laut Björn Bernhard Althornbach, Käshofen und Rosenkopf an die Reihe.

Für das Feuerwehrhaus in Dietrichingen hat der Landstuhler Architekt Alexander Blanz eine Grobplanung erarbeitet, und der Gemeinderat hat im Dezember dem Bebauungsplan zugestimmt. Die Gemeinde stellt das Grundstück zur Verfügung, hat aber sonst keine weiteren Kosten, da die Feuerwehr Sache der Verbandsgemeinde ist. Der Verbandsgemeinderat soll am Donnerstag (18.30 Uhr, Pirminiushalle Hornbach) den weiteren Schritten zustimmen, die Planungskosten übernehmen und den Flächennutzungsplan ändern.

Danach kann der Architekt weiter planen, und der Verbandsgemeinderat muss dem Plan zustimmen, die Arbeiten ausschreiben und vergeben. Bürgermeister Bernhard hofft, dass es noch dieses Jahr losgeht.