Es wird ein Hingucker und nach der Spielscheune der zweite von drei Teilen des neuen Ortsmittelpunktes: das Dorfgemeinschaftshaus in Thaleischweiler-Fröschen. Die Arbeiten an dem 1,6 Millionen Euro teuren Objekt laufen auf Hochtouren. Bis Ende August sollen die Innenarbeiten abgeschlossen sein, sagt Bürgermeister Thomas Peifer (CDU).

Derzeit gehen noch Handwerker ein und aus. Auch die haben Freude an diesem Projekt. „Es ist vor allem diese gelungene Verbindung aus Alt und Neu, die mir unglaublich gut gefällt“, sagt Schreiner Lothar Klein, während er an den Türen im neuen Anbau arbeitet. Altes bewahren, Neues im alten Stil herstellen oder mit modernen Elementen Akzente setzen, das waren Aufgaben für die Handwerker aus der Region.

„Uns hat hier in Thaleischweiler-Fröschen ein repräsentatives Gebäude gefehlt, in dem wir auch größere Veranstaltungen wie Tagungen stattfinden lassen können“, sagt Thomas Peifer. Repräsentativ wird das Dorfgemeinschaftshaus. Wichtig ist: „Es soll ein Gebäude für alle Generationen sein“, unterstreicht Peifer. Dafür ist Multifunktionalität ein Leitthema der Planung. Moderne Technik, Barrierefreiheit, all das musste mit dem Denkmalschutz in Einklang gebracht werden, unter dem das frühere Forsthaus in der Hauptstraße steht. Der Spagat sei dem Rat gelungen, so Peifer.

Lichtdurchfluteter Anbau bietet 100 Personen Platz

Der repräsentative Raum für größere Veranstaltungen musste angebaut werden. Entstanden ist ein lichtdurchflutetes Gebäude, in dem ohne Corona-Beschränkungen locker 100 Menschen Platz finden. Aufschiebbare Fenster stellen eine Verbindung zum Hof her und sorgen für Licht. Wer durch den neuen Eingang kommt, der das bisherige Gebäude mit dem Neubau verbindet, sieht raus ins Grüne. Dort wird eine große Terrasse entstehen, die das Dorfgemeinschaftshaus mit dem dritten, noch folgenden Teil des neuen Dorfmittelpunktes verbindet: dem Mehrgenerationenplatz.

An der Fensterfront hin zum Mehrgenerationenplatz lässt sich eine große Leinwand ausfahren. Filme könnten hier gezeigt werden, skizziert Peifer. Zugleich dient die Leinwand als Sonnenschutz – multifunktional.

Beste Bedingungen für die Kulturwoche

Für die Kulturwoche der Gemeinde, die sich zu einem beliebten Event entwickelt hat, bieten das Dorfgemeinschaftshaus und der Hof beste Voraussetzungen. Daher wurden mehrere Stromanschlüsse im Außenbereich eingeplant. Bei Veranstaltungen sollen keine Kabel „quer über den Platz gelegt werden müssen, die zu Stolperfallen werden können“, erläutert Thomas Schatton von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde. Er betreut das Projekt, das das Büro Planungsteam Südwest aus Dahn geplant hat. Dorfplatz heißt der Raum zwischen Spielscheune und Dorfgemeinschaftshaus, der den Zugang zu beiden Gebäuden und dem Mehrgenerationenplatz erschließt. Am Dienstag, 28. Juli, 19 Uhr, beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Gestaltung.

Ausgefeilte Lichttechnik, Akustikdecken, eingebaute Lautsprecher für eine optimale Beschallung, auf dem Boden Parkett – ein Blick in den Anbau lohnt, auf jedes Detail. Hinter den Türen versteckt sich eine kleine Theke. Von der versenkbaren Leinwand in den Raum geschaut, öffnet sich der Blick in den alten Gebäudeteil. Wo vor Monaten noch ein großer Mauerdurchbruch war, die Bautreppen ein gewisses Maß an Schwindelfreiheit erforderten, erblickt man nun eine repräsentative Treppe. Daneben ist der neue Lift, der die Barrierefreiheit vom Untergeschoss bis unters Dach ermöglicht. Farblich wurde er auf die Treppengeländer abgestimmt. Alle Stockwerke werden genutzt. In der unteren Ebene, im früheren Gewölbekeller, sind die Toiletten untergebracht. Der Sandstein ist von Salpeter befreit, hat Luft zum Atmen bekommen. Auch bei den Toiletten ist die Verbindung von Alt und Neu umgesetzt – moderne Vorwandinstallationen unter historischem Gewölbe.

Restaurierte Eingangstür steht bereit

Freiräume sind im alten Forsthaus entstanden. Wer die Treppe vom neuen Eingang hoch geht, steht im alten Flur. Ihn zu erkennen, ist nicht so einfach, denn auch hier gibt es jetzt viel Licht von allen Seiten. Die Zimmer rechts vom alten Eingang, die früher das Heimatmuseum nutzte, sind erhalten geblieben. Der Ortsbürgermeister wird hier künftig ein Amtszimmer haben. „Dass Verbands- und Ortsbürgermeister die gleiche Person sind, muss ja nicht immer der Fall sein“, sagt Peifer schmunzelnd. Im künftigen Bürgermeisterbüro steht bereits der nächste Hingucker: die alte Eingangstür. Restauriert im Stil des früheren Forsthauses. Dort stehen auch die überarbeiteten Fensterläden, die dem Haus von außen wieder seinen Charakter verleihen werden. Türen und Zargen im Innern wurden – wo möglich – restauriert. Wo das nicht möglich war, wurde detailgetreu nachgebaut.

Es folgen Besprechungszimmer, die gleichfalls multifunktional sind. Vor den Zimmern ist eine Galerie mit gemütlicher Ecke und ausgeklügeltem, teils fernbedienbarem Lichtsystem, das im Dachgeschoss seine Fortsetzung findet. Für Lesungen ein perfekter Raum, sagt Peifer. Das Haus soll vielfältig genutzt werden. Per Lift oder Treppe – die Holzteile sind noch mit Teppichen abgedeckt – geht es unters Dach. Auch hier ist es hell und offen. Die Sichtbalken sind erhalten, werden in Szene gesetzt.

Innenausbau im August abgeschlossen

Neben dem neuen Treppenaufgang im Gebäude blieb das vormalige Treppenhaus erhalten, präsentiert sich bereits in neuem Glanz. Das Geländer wurde leicht auf das erforderliche Maß erhöht. Der Schwung in der Geländerführung blieb unangetastet, die Stufen sind saniert. Bis Ende August sollen im Innern die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Der Außenanstrich ist bereits mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Die Balken unter dem erneuerten Dach passen farblich nicht mehr, hier soll noch gestrichen werden.

Danach geht es an die Gestaltung des Dorfplatzes und des kleinen Innenhofs auf der anderen Gebäudeseite, über den ebenfalls eine Verbindung zum neuen Parkplatz in der Hauptstraße geschaffen wird. „Wenn es die Corona-Pandemie ermöglicht, wird das Haus im nächsten Jahr eingeweiht“, sagt Peifer. Veranstaltungen wie die Kulturwoche, die in diesem Jahr abgesagt werden mussten, sollen hier stattfinden. Für die Dorfgemeinschaft und die Zukunft des Dorfes seien mit diesem Projekt, das mit etwa einer Million Euro über das Städtebauförderungsprogramm bezuschusst wird, wichtige und richtige Weichen gestellt worden, ist der Bürgermeister überzeugt.