Die Friedhofshalle in Dietrichingen ist in die Jahre gekommen. Ein neues Dach soll her, womöglich der Anfang von weiteren Sanierungsmaßnahmen. Kompliziert wird es beim Wunsch nach einem eigenen Forstrevier.

„Es wird Zeit, es regnet an allen Ecken und Enden rein“, berichtet Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang. Wie die Sanierung des Dachs aussehen soll – es ist noch mit Eternit-Platten gedeckt – , das bespricht der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus. „Wir fangen mal mit dem Dach an, mal schauen, vielleicht bekommt die Halle dann noch einen neuen Anstrich“, sagt Vogelgesang, die als erste Kostenschätzung einen Betrag zwischen 15.000 und 20.000 Euro nennt.

Außerdem steht das Thema Forstrevier Dietrichingen auf der Tagesordnung. Die Ortsgemeinde hat kein eigenes Forstrevier, hätte aber gerne eins und will dazu ihren Wald an die Firma Schmitz verpachten. Das Unternehmen verwaltet unter anderem bereits seit einigen Jahren den Wald der Nachbargemeinde Großsteinhausen. Um weitere Schritte in Richtung eigenes Revier gehen zu können, müsse der Ortsgemeinderat zustimmen, erklärt Vogelgesang. Das Verfahren sei „kompliziert“.