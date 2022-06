Es ist ein besonderer Treffpunkt. Kein Möbelstück ist in diesem Café wie das andere, Gebrauchtes kommt wieder zu neuer Geltung. Vier Jahre lang hat Michaela Beck mit Unterstützung ihrer Familie das Haus aus den 60er-Jahren renoviert und das Café eingerichtet. Vor wenigen Tagen hat sie es eröffnet.

Mit dem „Café Schoklädl“ in der Vogesenstraße 12 erfüllt sich Michaela Beck einen Lebenstraum. Sie hat ein Händchen fürs Backhandwerk. Pralinen oder Kuchen gehen ihr leicht von der Hand, sind ihre Leidenschaft. Genauso wie das Upcycling, also die Wiederverwertung gebrauchter Gegenstände. So hat sie über viele Jahre Altes vom Sperrmüll und bei Flohmärkten gesammelt, die sie nun, mit neuem Glanz versehen, in der Ausstattung und Gestaltung des Cafés verarbeitet hat. Kein Tisch ist wie der andere. Alte Stühle und Lampen, Küchenschränke aus den 60ern, die als Theke dienen, prägen das Ambiente des kleinen Cafés – eigenhändig restauriert von der Inhaberin.

Die Familie hilft mit

Mit 18 Sitzplatzen im Innenbereich und fünf auf dem Balkon geht sie an den Start, auf lange Sicht hin soll hinten noch eine Terrasse angebaut werden. Becks Lieblingsfarbe Rosa dominiert die Räume, gespickt mit Grün und bunten Farbakzenten. Die ursprüngliche Wand wurde herausgebrochen, um den Gastraum zu vergrößern. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Räume unterschiedliche Höhen haben. Anstatt einer Schwelle verbindet ein Streifen dutzender kleiner individuell gestalteter Keramikfliesen nun die beiden Seiten. Der alte Holzfußboden wurde von Tochter Johanna abgeschliffen und glänzt schöner als ein neuer. Mit viel handwerklichem Geschick hat die Gastgeberin die Küche selbst verputzt und gefliest, unterstützt von Ehemann Johannes und Sohn Christopher. Tochter Evelin hat das Marketing übernommen und bedient Facebook und Internet.

Geöffnet hat das Café von Donnerstag bis Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr. Während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist zusätzlich montags und dienstags offen. Für Gruppen öffnet Michaela Beck ihre Räume nach Voranmeldung auch an anderen Tagen. Kuchenbestellungen werden ebenfalls an allen Tagen bedient.