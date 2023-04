Nach monatelangem Leerstand, bedingt durch den Auszug der früheren Bäckereifiliale, ist nun der Nachfolgebetrieb in den Vorraum des Netto-Marktes auf dem Neuhof eingezogen. Anette Zink hat dort das Café-Bistro Kleine Auszeit eröffnet, lädt zum Frühstück, Mittagsimbiss und zum Einkauf von Brötchen und Kuchen ein.

Klaus Zink unterstützt seine Ehefrau Anette dabei. Der kleine Betrieb beschäftigt drei Mitarbeiter in Teilzeit und fünf in Mini-Jobs. Er ist Untermieter des Netto-Marktes. In der Kleinen Auszeit bekommt der Gast Kaffee aus Nicaragua, zubereitet von einer Rösterei in Pirmasens. Die Backwaren stammen vom Pfalzgut-Frischdienst in Waldfischbach-Burgalben und werden vor Ort fertig zubereitet. Dazu gehören Brötchen, Croissants, Baguettes und Brezeln, außerdem gibt es eine Kuchenauswahl. Mittags gibt es Snacks, Pizza, Flammkuchen und belgische Waffeln.

Die Geschäftsidee, so Klaus Zink, nahm im Januar konkret Gestalt an. Die Familie, die auf dem Neuhof wohnt, wollte einen neuen Treffpunkt schaffen, zumal das bisherige Café Flory auf dem Lohn seinen Standort unter geändertem Namen in die Lindersbach verlegte. „Seitdem gibt es hier im Drei-Kilometer-Umkreis kein gastronomisches Angebot mehr.“

Wanderer, Patienten und Netto-Kunden

Der Auftakt am Wochenende habe zuversichtlich gestimmt, lassen die beiden Eheleute verlauten. Für die Zukunft setzen sie auf Synergieeffekte: Sie wollen Einkaufskunden erreichen, auch Patienten der benachbarten Arztpraxis für einen kurzen Aufenthalt gewinnen, vor allem aber Wanderer und Radfahrer zur Rast bewegen. Belebenden Einfluss erhoffen sie sich auch durch Angebote wie Vernissagen mit Malern aus der Region oder Aktionen wie einer italienischen, französischen oder spanischen Woche.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat die Kleine Auszeit montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr. In den Sommermonaten, voraussichtlich von Juni bis September, will das Café-Bistro auch sonntags seine Tür öffnen, jeweils von 13 bis 17 Uhr.