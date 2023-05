Wie leben und arbeiten Honigbienen? Das können Besucher am Sonntag erfahren beim Imkerverein Dahnertal in Dahn. Der Verein weiht an diesem Tag seinen Lehrbienenstand ein, der auf ein angrenzendes Grundstück umgezogen ist.

Der Imkerverein Dahnertal hat den Lehrbienenstand auf ein Nachbargrundstück verlegt – auch dank zahlreicher Spenden, viel Eigenleistung und der Unterstützung der Stadt Dahn, wie der Verein mitteilt. Die Einweihungsfeierlichkeiten finden am Sonntag, 21. Mai, statt in Dahn in der Pirminiusstraße. Am Nachmittag von 13 bis 16 Uhr ist der Lehrbienenstand für Besucher geöffnet. Dann stehen Mitglieder für Führungen und Gespräche zur Verfügung.

Einblicke in die Welt der Bienen

Der Lehrbienenstand dient vor allem der Ausbildung von Interessierten und neuen Mitgliedern. Aber auch Führungen von Gruppen (Schulklassen, andere Vereine) sind nach Absprache möglich. Am Sonntag werden die Vereinsmitglieder anhand von zahlreichen Schautafeln die Biologie der Honigbienen, die Produkte Honig, Wachs und Propolis, die Bedeutung der Bienen für die Ökologie, insbesondere auch die Bestäubung von Nutz- und Wildpflanzen darstellen. Einige Bienenvölker sind übrigens mit Glasscheiben versehen, so dass man einen Einblick in ihre Welt erhält.

Verkauft wird Honig übrigens über die Imker. Der Verein selbst verkauft nur auf dem Sommerfest des Obst- und Gartenbauvereins am 23. Juli beim öffentlichen Honigschleudern den Honig der Bienenvölker vom Lehrbienenstand.