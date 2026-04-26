Das neue Baugebiet inmitten von Reifenberg ist auf einem guten Weg. Jetzt können Häuslebauer ihren Bauantrag stellen.

Der Name des kleinen Neubaugebiets „In den – Hinter den – und Ober den Kolbengärten und im Eichelchen“ zwischen Haupt- und Kolbengartenstraße klingt sperrig. Hinter dem früheren Bauernhof in der Hauptstraße 49 entstehen fünf neue Bauplätze. Der Rat hat den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Jetzt können Bauwillige ihren Bauantrag stellen.

Das Baugebiet erschließen Marion und Günter Hüther vom Zweibrücker Kranverleih AKV Hüther privat. Sie werden die Bauplätze auch selbst vermarkten. Damit haben sie schon begonnen, berichtet Marion Hüther. Ein Bauplatz sei schon verkauft. Erschlossen werden die fünf Bauplätze durch eine neue Privatstraße, die neben dem Wohnhaus leicht bergab zu den Baugrundstücken führen soll. Die neue Straße bleibt auch in Zukunft eine Privatstraße. Die Ortsgemeinde hat damit nichts zu tun, muss nicht für die Unterhaltung der Straße zahlen.

Dachbegrünung erwünscht

Bevor der Gemeinderat das Baugebiet als Satzung beschloss, mussten zunächst Stellungnahmen öffentlicher Träger besprochen werden. Großartige Einwände gab es keine. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) schlug vor, den Bauherren eine Dachbegrünung vorzuschreiben. Im Bebauungsplan wurde diese als Empfehlung, jedoch nicht als Pflicht verankert. Hintergrund ist, dass die Oberflächenentwässerung auch ohne Dachbegrünung ausreichend sei. Die Kreisverwaltung bemerkte, dass Beherbergungen zwar erlaubt, jedoch zuvor vom Rat beschlossen werden müssten. So könne verhindert werden, dass im Baugebiet zum Beispiel nur Ferienwohnungen entstehen, die dann zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen könnten.

Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer hofft, dass die fünf Bauplätze schnell bebaut werden. Zudem merkte er an, dass es im Dorf noch ein weiteres Neubaugebiet gibt: unterhalb des Sportplatzes in der Verlängerung der Straßen In den Hanfstücken und Zum Eichelchen. Dort will der Schmitshauser Bauunternehmer Berthold Staab 15 neue Bauplätze erschließen.