Es hat länger gedauert als gedacht, aber jetzt ist er da, und seit Dienstag kann man ihn ausleihen: der Kleinbus an der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land.

Der Renault Master mit neun Sitzen ist das erste Car-Sharing-Angebot in Zweibrücken und Umgebung. Jeder, der möchte, kann sich den Kleinbus ausleihen. Dafür reicht ein normaler Autoführerschein. Zuvor muss man sich auf mikar.de oder über die Mikar-App registrieren. Dort lädt man Fotos des Führerscheins und danach des Personalausweises hoch, macht Angaben zur Person und hinterlegt eine Zahlungsart. Die Leihgebühr richtet sich nach der Zeit und den gefahrenen Kilometern, und man muss den Sprit bezahlen. Der Renault Master mit neun Sitzen kostet sieben Euro pro Stunde oder 60 Euro am Tag. 300 Kilometer sind frei, jeder weitere kostet 15 Cent.

Das Auto steht an der Verbandsgemeindeverwaltung in der Landauer Straße. Denn das erste Car-Sharing-Angebot in Zweibrücken geht nicht auf die Stadt zurück, sondern auf die Verbandsgemeinde. Zweibrücken-Land hat das Ganze in die Wege geleitet und bei der Suche nach Sponsoren geholfen, hat aber weiter mit dem Auto nichts zu tun. Der Verleihvorgang, Inspektion und Reinigung sind Sache der Firma Mikar. Im Frühjahr 2022 hatte sich das bayerische Unternehmen im Verbandsgemeinderat vorgestellt.

Kleineres Elektroauto könnte folgen

Der Neunsitzer ist vor allem für Familien, Gruppen und Vereine interessant oder für jemanden, der ein großes Auto für einen Transport braucht. Schon am Dienstag hat jemand das Auto gebucht, hat Verbandsbürgermeister Björn Bernhard festgestellt. Er würde gerne noch ein kleineres Elektroauto anbieten, hatte er Anfang Juni im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt. Er möchte aber noch etwas abwarten, auch weil es derzeit nicht so einfach sei, Sponsoren zu finden. Gut zehn Firmen haben den Kauf des jetzigen Neunsitzers mit Werbung unterstützt. Sie sind als Sponsoren auf dem Fahrzeug aufgedruckt.