Bei der Ermittlung zum Altarkreuz in der Wendelinuskapelle bei Trulben, das aus der Verankerung gerissen und gestohlen wurde, scheint es noch keinen Fortschritt zu geben: Niemand hat das Kreuz zurückgebracht, und zum Täter hat niemand Angaben gemacht. Doch die Aktion, um das Kreuz zu ersetzen, läuft. Schmiedemeister Thomas-Maria Schmidt will aus alten Schlüsseln ein neues Kreuz fertigen. Der symbolische Gedanke dabei ist, dass jeder, der sich dem Verein und seiner Kapelle verbunden fühlt, einen oder mehrere alte Schlüssel spendet und durch Verschmelzung wieder ein neues Kunstobjekt entsteht, als Zeichen der Einigkeit. Schlüssel können bis Ende September bei Schriftführer Bernd Danner (Rathausstraße 7, Trulben) abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden.