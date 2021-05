Im leerstehenden Gebäude des ehemaligen Alten- und Pflegeheimes Biedenkopf in der Unteren Haardtstraße 57 soll ein Seniorenwohnheim entstehen.

Über das Projekt informierten Projektleiter Patrick Buch vom Unternehmen „kreativ an Immobilien ran“ in Kusel und Alexander Riesling, der Geschäftsführer des Höheischweilerer Unternehmen „RKR Systembau“, bei der Ratssitzung am Montag im Sportheim der SG Eppenbrunn.

Bis Herbst 2022 sollen 18 Wohneinheiten zur Verfügung stehen. Je nach Bedarf ist eine Erweiterung von weiteren 12 bis 18 Wohneinheiten möglich, erklärte Riesling. Geplant wird das Projekt vom Pirmasenser Architekten Arnold und Partner.

„Die Menschen wollen dort alt werden, wo sie leben und nicht in größeren Städten“, beschrieb Buch die Bedürfnisse. Alle Wohneinheiten werden behinderten- und rollstuhlgerecht ausgebaut. Vorgesehen ist, dass die Menschen aus der näheren Umgebung dort ihren Lebensabend in Würde und bei Bedarf mit ambulanter Pflege verbringen. Eine Kooperation mit dem ASB sei bereits geknüpft.

Wohnungen werden vermietet

Die Wohnungen haben eine Größe zwischen 40 und 70 Quadratmeter, die kleineren Wohneinheiten für Einzelpersonen, die größeren Räume für Paare. Ein Kauf sei nicht möglich, um zu gewährleisten, dass auch weniger finanzstarke Senioren eine solche Wohneinheit finanziell stemmen können. Die Miete beträgt monatlich zwischen 9,50 bis 10,20 Euro pro Quadratmeter. Die Baukosten sind mit etwa 3,5 Millionen Euro für das bestehende Gebäude kalkuliert.

Im Sommer soll mit dem Bau begonnen werden. „Die Planung ist abgeschlossen, das Objekt wird jetzt erworben und danach wird der Bauantrag gestellt“, informierte Buch.

„Wir haben einige Fauxpas erlebt bei der Nutzung des Hauses Biedenkopf“, sagte Ortsbürgermeister Andreas Pein mit Blick auf bisherige vergebliche Versuche einer neuen Nutzung des seit Jahren leerstehenden Gebäudes und wünschte viel Erfolg bei der Realisierung.