Neun Tage lang präsentierte die Südwestpfalz Touristik den Kreis als Urlaubsziel auf der Karlsruher Einkaufs- und Erlebnismesse Offerta. Für die Touristiker war es die erste Messeteilnahme seit Beginn der Corona-Pandemie. Das Informationsmaterial war bei den Besuchern gefragt.

Die Touristiker des Landkreises waren zufrieden mit der Resonanz auf ihren Messeauftritt. Bei den Besuchern am Stand lagen das Wandern und die Region hoch im Kurs. „Es ist Anerkennung für gute Arbeit und die Qualität in der Region, wenn man feststellen darf, dass die Südwestpfalz weiterhin bei den Messebesuchern mit ihrer Fülle an Premium-Wanderwegen punktet“, sagte Landrätin Susanne Ganster. Besonders freute sie sich darüber, dass auf der Messe der neu aufgelegte Wanderführer Pfälzerwald erstmals einem breiten Publikum vorgestellt werden konnte. Der neue Wanderführer beinhaltet 70 Wanderangebote mit 46 zertifizierten Premiumwegen. Nahezu 4000 Exemplare fanden im Lauf der Messetage interessierte Abnehmer. „Insgesamt wurden drei Europaletten vollbepackt mit Prospekten nach Karlsruhe geschafft“, sagte Michaela Herbort, die Geschäftsführerin der Südwestpfalz-Touristik, und verdeutlichte den Aufwand, um für das Angebot des Kreises zu werben.