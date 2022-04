Anfang des Jahres waren die Aussichten für den Heimatverein mehr als düster – die Auflösung drohte. Nun aber die Kehrtwende. Durch einen neuen Vorstand kann der Verein bestehen bleiben. Den Vorsitz übernimmt ein Gründungsmitglied.

Noch vor drei Monaten war das Aus für den Reifenberger Heimatverein nahezu beschlossene Sache. Der bisherige Vorstand war aus Altersgründen nicht mehr bereit zu kandidieren, und keines der restlichen rund 100 Mitglieder wollte ein Amt übernehmen. Ursprünglich sollte bereits im Februar eine Mitgliederversammlung stattfinden. Der damalige zweite Vorsitzende, Peter Schaeffer, befürchtete im Januar im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass „das Thema ,Auflösung des Heimatvereins’ die Tagesordnung bestimmen“ werde. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Versammlung auf den 9. April verschoben, was sich als Glücksfall herausstellte.

Als neuer erster Vorsitzender sichert Pirmin Schuld das Bestehen des Vereins. Neu ist das Amt für ihn aber keineswegs. Schuld hatte den Heimatverein 1998 zusammen mit Klaus-Peter Büffel gegründet und insgesamt 18 Jahre lang geführt – teils als erster, teils als zweiter Vorsitzender. „Eigentlich hatten mir 18 Jahre im Vorstand gereicht. Die drohende Auflösung hat mir dann aber doch persönlich wehgetan, also habe ich mich doch noch einmal umentschieden“, begründet Schuld seinen Sinneswandel gegenüber der RHEINPFALZ. Angesprochen hatte ihn darauf sein Vereinskollege Roland Hüther, der Schuld künftig als zweiter Vorsitzender zur Seite steht. „Ich bin froh, dass sich Weitere spontan dazu entschieden haben, sich zu engagieren. Wir haben da eine gute Mannschaft“, schwärmt Schuld.

Verjüngung hat Priorität

Für seine neue Amtszeit hat sich Pirmin Schuld ein klares Ziel gesetzt: „Wir wollen mehr jüngere Leute für den Verein begeistern. Das hat oberste Priorität.“ Bestimmte Eigeninteressen verfolge der Verein allerdings nicht, wie der Vorsitzende anmerkt: „Wir fühlen uns in allen Bereichen zuständig und machen das in erster Linie für die Dorfgemeinschaft. Wir möchten positiv etwas verändern.“ Der Heimatverein sei seit Jahren der erste Ansprechpartner der Gemeinde, und das „soll so bleiben und weiter ausgebaut werden“. Der Heimatverein hat sich in der Vergangenheit beispielsweise bei der Organisation des Dorffestes eingebracht, die Auberghütte gebaut und den Schlüsseldienst für das Kapellchen übernommen.

Der neugewählte Vorstand wird auch gleich tätig: Am Samstag veranstaltet der Heimatverein eine Ostersuche für Kinder. Start ist um 15 Uhr an der Kirche. Von dort wandern die Teilnehmer zur Auberghütte und suchen nach Eiern und Osterhasen. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. „So etwas ist uns wichtig. Kleine Aktivitäten, die zur Dorfgemeinschaft beitragen“, betont Schuld.

Der neue Vorstand

1. Vorsitzender: Pirmin Schuld; 2. Vorsitzender: Roland Hüther; Kassenwart: Paul Mayerhöfer; Schriftführerin: Anja Velten; Kassenprüfer: Theresa Bettinger, Hilde Vogel; Vereinsausschuss: Helmi Bernards, Peter Schaeffer, Timo Bettinger, Elena Biss.