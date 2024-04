Der Verein „Battweiler verbindet“ hat einige Ideen, um die Dorfgemeinschaft 2024 in Schwung zu bringen. Zwei Premieren wird es im Mai und im August geben.

Zum Umwelttag am Sonntag, 14. April, lädt der Verein zusammen mit der Feuerwehr Battweiler ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrhaus. Abschluss der Müllsammel-Aktion ist das gemeinsame Eintopfessen am Feuerwehrhaus, berichtet Christian Klück von der örtlichen Wehr.

In der grünen Dorfmitte von Battweiler, um die Konrad-Loschky-Halle, soll im Mai das Familien-Picknick mit Livemusik stattfinden. Dort, wo einst die Deutschritter des Dorfes schon feierten, da soll mit gut gefülltem Picknick-Korb Erholungsstimmung aufkommen. Wer Musik macht, wird noch bekanntgegeben.

Genusswanderung zum Stockbornerhof

Für die Genusswanderung auf dem Premiumweg zwischen Battweiler, Ohmbachtal und Stockbornerhof können sich noch Mitmacher anmelden. Gesucht werden Vereine und Gruppen, die an der Strecke für Essen und Trinken sorgen. Ähnliche Angebote gibt es schon in Dellfeld und Winterbach. Fest steht, das es zwei Wanderangebote geben soll, berichtet die Vorsitzende Sabine Zimmer. Man kann auf eigene Faust losgehen und einfach der Beschilderung folgen. Wer jedoch einiges über die Geschichte und Kultur des Ritterordens im Zusammenhang mit der Wanderroute erfahren möchte, der kann sich dem Wanderführer des Pfälzerwald-Vereins anschließen.

Der Verein, der sich im Herbst gegründet und die Weihnachtsfenster-Aktion im Dorf organisiert hat, plant außerdem einen Seniorennachmittag rund um den Honig im Juni und einen Apfelerlebnistag im Oktober. Im Blickpunkt stehen die letzten Streuobstgärten des Dorfes.

Info