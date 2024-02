Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats sollen künftig mit Apple I-Pads der zwölften Generation arbeiten. Das lässt sich die Kommune mehr als 13.500 Euro kosten.

Wie kann es gelingen, Menschen fürs politische Ehrenamt zu motivieren? Diese Frage stellt sich im Vorfeld der Kommunalwahlen am 9. Juni, für die derzeit auch in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land die Parteien und die Freie Wählergemeinschaft an ihren Kandidatenlisten werkeln. Ein Aspekt ist dabei sicherlich, die Gremienarbeit so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Damit der neu zu wählende Rat weiterhin digital wird arbeiten können, hat der amtierende Rat am Dienstagabend entschieden, seine Nachfolger mit neuen Tablets auszustatten. Angeschafft werden 32 I-Pads der zwölften Generation inklusive Schutzhülle und digitalem Eingabestift – zu insgesamt 13.612 Euro.

Derzeit werden im Rat I-Pads der sechsten Generation verwendet. Diese kamen 2018 auf den Markt, und es war vorgesehen, sie nach spätestens fünf Jahren auszutauschen. Einstimmig entschied sich der Rat für die teuerste Variante. Rund 2000 Euro billiger wäre die Anschaffung der neunten Generation gekommen. Preislich dazwischen lag die Variante ohne Eingabestift, der je 40,46 Euro kostet. Mit den neuen Geräten soll der künftige Rat während der gesamten Legislaturperiode arbeiten.