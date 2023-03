Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Patrick Weißler, der am 13. September zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hauenstein gewählt wurde, ist am Dienstagabend offiziell in sein Amt eingeführt worden.

Mit Goethes Faust schloss der Deutschlehrer, der künftig Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hauenstein sein wird, bei der Amtseinführung seine Rede: „Der Worte sind genug gewechselt.