Im Gebiet „Ebenhett“ wird vorerst kein Neubaugebiet entstehen. Grund sind die dort zu erwartenden hohen Bauplatzpreise. Deswegen will der Rat nun in der Straße „Im Wahrzeichen“ neue Bauplätze ausweisen.

Im Jahr 1999 wollte der damalige Gemeinderat erstmals das Baugebiet „Ebenhett“ erschließen. Das Gebiet liegt oberhalb der Waldstraße. 72 Bauplätze in erstklassiger Lage mit Fernsicht über den Pfälzer Wald hätten es damals werden sollen. Der Bausektor brach damals ein, die Nachfragen nach Bauland gingen drastisch zurück, der Rat zog bei der Planung die Reißleine, denn sonst wäre die Ortsgemeinde auf den entstehenden Kosten am Ende sitzen geblieben. 2018 kam das Thema im Rat erneut auf die Tagesordnung, weil es im Ort kaum noch Bauplätze gab, die Nachfrage von jungen Familien aber wuchs.

Baugebiet mit weniger Plätzen geplant

Die Pläne für das Baugebiet „Ebenhett“ wurden wieder aufgenommen, allerdings in abgespeckter Form. Auf einem Gebiet von etwa 1,4 Hektar sollten 18 bis 20 Bauplätze entstehen. Der Rat war sich einig, dass er die Wiesen von den Privatbesitzern abkaufen werde, um das entstehende Bauland in Gemeindehand zu haben. „Damit wollten wir vermeiden, dass Privatleute im Besitz des Baulandes sind und nicht gebaut wird, sondern die Plätze für die Ururenkel aufgehoben werden“, erklärt Bürgermeister Günther Feyock. Er sei bei den Eigentümern offene Türen eingerannt, alle zeigten sich willig zu verkaufen.

Zu hohe Preise für Bauland erwartet

Umwelt- und Infrastrukturgutachten in Höhe von 7800 Euro wurden in Auftrag gegeben. Das Ergebnis fiel aber ernüchternd aus. Die Erschließung der Infrastruktur mit Abwasser, Straßenanbindung und Strom hätte nicht über die nahe gelegene Waldstraße erfolgen können, weil das System an seinen Grenzen ist, sondern müsste über die bis zu 300 Meter entfernte Hohlstraße erfolgen.

Inzwischen befindet sich die Ortsgemeinde wieder in einer ähnlichen Situation. Durch die gestiegenen Zinsen sind die Anfragen nach Bauland wieder zurück gegangen. Diesmal macht dem Vorhaben jedoch nicht die fehlende Nachfrage den Garaus, sondern der zu erwartende Preis für das Bauland. „Das alles hätte letztlich zu einem Bauplatzpreis zwischen 120 und 200 Euro geführt, das ist aber für junge Familien in Bruchweiler-Bärenbach nicht vermittelbar“, sagt Feyock.

Neuer Anlauf im „Wahrzeichen“

Deshalb hat sich der Rat nun dazu entschlossen, auf der Straße zum Friedhof „Im Wahrzeichen“ neue Bauplätze auszuweisen. „Diese werden schneller und günstiger zu erschließen sein“, sagt der Bürgermeister. Bei acht Bauplätzen besteht für drei ein konkretes Interesse. „Auch hier werden wir es so handhaben, dass die Gemeinde das Land ankauft und die Bauplätze dann aus Gemeindehand verkauft werden“, so Feyock. Dafür wird der Rat das Gebiet „Ebenhett“ fallen lassen müssen. Der Flächennutzungsplan schreibt vor, wie viel Bauland eine Gemeinde ausweisen kann, um eine zu starke Verbauung der Landschaft einzudämmen. Wird nun im „Wahrzeichen“ Bauland ausgewiesen, kann im Gebiet „Ebenhett“ nicht mehr geplant werden.

Der Rat wollte in seiner letzten Sitzung das Thema noch nicht ganz zu den Akten legen und sprach sich dafür aus, das Vorhaben zurückzustellen, aber nicht ganz aufzugeben. „Das ist aber gesetzlich nicht möglich“, sagt Feyock. Bereits erfolgte Umweltgutachten müssten bei einer Neuauflage sowieso neu gemacht werden, weil sie nur drei Jahre gültig sind und der Natur- und Artenschutz sich ständig weiter entwickelt, teilte Daniel Burkhart von der Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage mit.