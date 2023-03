Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dank eines neuen Sendemastes, der am 30. Juni in Betrieb genommen wurde, hat sich die Mobilfunkverbindung in Bottenbach deutlich verbessert, informierte Ortsbürgermeister Klaus Weber. Zumindest für Kunden der Telekom (D1-Netz). Noch offen ist, ob auch Vodafone und Telefónica den Mast nutzen werden.

Eigentlich hätte der Funkmast neben dem Friedhof bereits am 30. März in Betrieb gehen sollen. Die ausstehende Genehmigung durch die Bundesnetzagentur verzögerte das jedoch, so Weber.