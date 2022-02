Kinder und Kollegen kennen ihn schon seit einem Jahr, doch nun durften sie ihn auch ganz offiziell begrüßen: ihren neuen Schulleiter Sebastian Nikolaus, der am Montag von Schulrätin Claudia Sahner seine Ernennungsurkunde erhielt.

Cool, engagiert, natürlich nett, aber auch lustig und ultraschlau – diese und noch weitere Eigenschaften sollte ein Schulleiter mitbringen, wie die Drittklässler es bei ihrem Auftritt zur Feier des Tages formulierten. Also kurz: Einfach perfekt soll er sein. Dass dieser Anspruch nicht so einfach zu erfüllen ist, wissen die Grundschüler der Felsland-Schule wohl auch. Aber dass der neue Schulleiter schon einige Sympathien gewonnen hat, bescheinigten ihm am Montag nicht nur die Kleinen, sondern auch das Kollegium. Und Verbandsbürgermeister Michael Zwick konnte dies nur bestätigen. Er habe Sebastian Nikolaus kennengelernt als bodenständigen Mensch, der voll aufgehe in seinem Beruf, sehr gut mit Kindern umgehen könne – nicht die schlechtesten Voraussetzungen, wie Zwick feststellte.

Seit Februar 2021 leitet Sebastian Nikolaus die Grundschule, wie üblich für ein Jahr erst einmal kommissarisch. Zuvor war er zehn Jahre an der Vinninger Konrad-Adenauer-Schule, wo er sein Referendariat absolviert hatte und zuletzt die Stufen sieben bis neun unterrichtete. Studiert hat er die Fächer Mathe, katholische Religion und Werken für Grund- und Hauptschule in Karlsruhe und Landau.

Näher an der Heimat

Mit dem Wechsel an die Grundschule ist der 37-Jährige der Heimat näher gekommen. Denn aufgewachsen ist Sebastian Nikolaus, Sohn eines Lehrers, in Dahn, wo er auch mit seiner Frau und seinen vier Kindern lebt. Für die Grundschule hat er sich entschieden, weil dort Konzept, Kollegium und Lage einfach gut passten für ihn. 122 Kinder besuchen die Schule, die in allen Stufen zweizügig ist. Dort gibt es ein Ganztagsangebot, für das aktuell 40 Kinder angemeldet wurden. Somit könne dieses nun auch fortgeführt werden, stellte der Bürgermeister erfreut fest.

Begrüßt haben übrigens nicht nur Schüler und Lehrer der eigenen Schule ihren „Neuen“: Auch die Leiter weiterer Grundschulen sowie der weiterführenden Schulen in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland waren gekommen, ebenso Vorgänger Ludwig Fröhlich. Für Zwick ein Zeichen dafür, dass die „Schulgemeinschaft“ insgesamt stimmt.