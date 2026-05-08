Die Bottenbacher Schützen wollen einen neuen Schießstand bauen. Die bestehende Anlage soll erhalten bleiben und im Hinblick auf den Lärmschutz modernisiert werden.

In Bottenbach verfügt der Schützenverein derzeit über einen 25-Meter-Schießstand aus den 1960er-Jahren. Nun planen die Schützen eine neue Anlage mit einer Schussdistanz von 100 Metern. Das könnte dem Verein neue Mitglieder bringen – zudem wäre es der erste 100-Meter-Schießstand innerhalb der Zweibrücker Schützengemeinschaft, zu der Bottenbach gehört, erklären die Vorstandsmitglieder Manfred Gundacker und Jürgen Altoe.

Die Idee für einen zusätzlichen Schießstand besteht schon länger, sagt Gundacker. „Jetzt ist sie endlich spruchreif.“ Geplant ist eine Außenschießanlage: Der vordere Bereich, in dem die Schützen stehen, laden und schießen, soll überdacht werden, der hintere Bereich bleibt offen. Mehr Lärmemissionen seien dadurch nicht zu erwarten. Der bestehende 25-Meter-Stand ist für bis zu 60 Dezibel zugelassen – tatsächlich liege die Belastung abhängig vom Kaliber meist zwischen 40 und 50 Dezibel. Für neue Anlagen gelten allerdings deutlich strengere Vorschriften. Zudem würde ein Neubau den Bestandsschutz der alten Anlage aufheben. Das bedeutet: Auch der bestehende Stand müsste hinsichtlich des Lärmschutzes auf den neuesten Stand gebracht werden.

Auf 100 Meter mit größerem Kaliber schießen

Wie hoch die Kosten für den Neubau und die Modernisierung ausfallen, können Gundacker und Altoe noch nicht abschätzen. Der Verein hat eine Bauvoranfrage gestellt. Dabei wird geprüft, ob das Vorhaben genehmigungsfähig ist. Der Gemeinderat hat dieser Anfrage einstimmig zugestimmt.

Der Verein zählt rund 200 Mitglieder, das Einzugsgebiet reicht bis ins Saarland. In den vergangenen zwei Jahren sind vor allem neue Mitglieder im Alter zwischen 31 und 50 Jahren hinzugekommen. Schwierigkeiten gibt es hingegen in der Jugendarbeit. Ein Grund: Der Schießsport ist vergleichsweise kostenintensiv, zudem gelten strenge gesetzliche Vorgaben im Umgang mit Waffen. Ein 100-Meter-Stand wäre für den Verein daher nicht nur ein Prestigeprojekt, sondern auch eine sportliche Erweiterung. Er würde das Schießen mit größeren Kalibern aus Büchsen und Gewehren ermöglichen – etwas, das auf der bestehenden 25-Meter-Anlage nicht möglich ist. Dort darf ausschließlich mit Kurzwaffen geschossen werden.