Wer in Schauerberg bauen wollte, hatte zuletzt Pech – es gab keine Bauplätze mehr. Jetzt will die Gemeinde acht Bauplätze schaffen. Interessant könnten diese etwa für Bauherren werden, denen ein niedriger Energieverbrauch wichtig ist.

Immer wieder gab es Nachfragen nach Bauplätzen in Schauerberg. „Und wir mussten bedauerlicherweise immer wieder mitteilen, dass die Gemeinde keine Bauplätze mehr hat“, sagt Schauerbergs Ortsbürgermeister Martin Eichert. Das hat sich geändert. Die Gemeinde erschließt das Neubaugebiet „An der Kehr“, gemeinsam mit der B. Staab Bauträger und Erschließung GmbH aus Schmitshausen. Acht Bauplätze entstehen.

Gute Aussicht für Energiesparer

Was diese acht Bauplätze bieten werden, erschließt sich sofort: eine traumhaft schöne Aussicht. „Und den ganzen Tag Sonne“, verweist Berthold Staab auf einen weiteren Vorteil der Grundstücke, die zwischen 450 und 800 Quadratmeter groß sind. Bauen für alle Bedürfnisse soll durch die unterschiedlichen Grundstücksgrößen ermöglicht werden.

In jedem Fall seien die Verhältnisse so, „dass sich hier sehr, sehr gut Häuser bauen lassen, die kaum Energie benötigen“, freut sich Eichert, dass in der Gemeinde zukunftsgerichtetes Bauen möglich wird. Und dabei hat die Gemeinde beim Aufstellen des Bebauungsplanes auch ganz bewusst darauf verzichtet, enge Vorgaben zu machen. Was baurechtlich zulässig ist, „kann hier alles umgesetzt werden“, sagt Eichert. Individuelle Wohnträume ließen sich „An der Kehr“ in jedem Fall verwirklichen, unterstreicht Staab. Und er verweist auf einen weiteren Vorteil: Im unteren Bereich des Baugebietes wird ein Becken angelegt, in das das Regenwasser, das auf den Grundstücken anfällt, abgeleitet wird. „Das bedeutet, dass die Grundstückseigentümer kein Niederschlagswasser in den Kanal ableiten müssen und folglich dafür auch keine jährliche Gebühr bezahlen müssen“, sagt Staab.

Das Baugebiet schließt in der Hauptstraße an das bisherige Ende der Wohnbebauung an. Links abbiegen und dann wird eine Stichstraße, die rechts reingeht, in einem Wendehammer endet, die acht Bauplätze erschließen. Die Straße wird in Pflaster und als Spielstraße gebaut werden.

Viel Grün geplant

Viel Grün kennzeichnet das Gebiet. An den landespflegerischen Maßnahmen wurde intensiv gearbeitete. Denn es soll nicht nur energiearm gebaut werden können, sondern auch nachhaltig mit Blick auf die umgebende Flora und Fauna. Ohne Flächen zu versiegeln geht es zwar nicht. Bereits während der Planerstellung wurde jedoch laut Planer viel Wert darauf gelegt worden, dass diese Eingriffe ökologisch so gering wie möglich gehalten und ausgeglichen werden. Unter anderem wird das Baugebiet von einem bewusst breit gehaltenen Grünstreifen eingefasst. Zahlreiche Sträucher und Bäume, deren Zusammensetzung wichtige Lebensräume bieten, sind festgelegt.

Surfen auf der Datenautobahn möglich

Modernes, energiesparendes Bauen, viel Natur – „das sind natürlich nicht alle Anforderungen, die gestellt werden, wenn man sich für einen Bauplatz entscheidet“, weiß Martin Eichert. Wichtig sei auch die Breitbandgeschwindigkeit, gerade wenn Homeoffice und Homeschooling auf dem Plan stehen. „In Schauerberg gibt es einen Glasfaseranschluss, hier kann mit bis zu 100 Mbit/Sekunde gesurft werden“, verweist Eichert auf ein dickes Plus, wenn es um die Bauplatzentscheidung geht. Auch die Anbindung der Gemeinde ans überregionale Straßennetz „ist richtig gut. Wir sind sofort auf der Autobahn“, verweist er auf die Möglichkeit, schnell in den Zentren und Metropolen zu sein und trotzdem naturnah zu wohnen. Gemeinden, in denen der Bäcker einen morgendlichen Brötchenservice bietet, „gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr so viel“, sagt Eichert schmunzelnd.

Erschließungsträger aus der Region

Fünf der acht Bauplätze sind in Gemeindeeigentum, zwei gehören dem Erschließungsträger, der Firma Staab, und ein Bauplatz ist in privater Hand. Dass die Firma Staab das Neubaugebiet erschließen wird, „stand für uns schon sehr früh fest“, sagt Eichert. Man kenne mehrere Erschließungsprojekte des Unternehmens, das habe immer gut funktioniert. Bei anderen Baumaßnahmen wurde in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet und auch hier waren die Erfahrungen sehr positiv. Miteinander reden, das sei das A und O, steht für Berthold Staab fest. Zudem sei es ein regionaler Erschließungsträger, „und auch das war uns wichtig“, unterstreicht Eichert.

Der Preis für den erschlossenen Quadratmeter beträgt 110 Euro. Erste Interessenten haben sich bereits Grundstücke angeschaut. Wer sich für das Baugebiet interessiert, kann sich an die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, die Ortsgemeinde oder den Erschließungsträger, die Firma Staab in Schmitshausen, wenden. „Es wird überall geholfen und informiert“, sagen Eichert und Staab übereinstimmend.

Aktuell ist das Bebauungsplanverfahren auf der Zielgeraden. Die Träger der öffentlichen Belange beschäftigen sich noch bis Mitte März mit dem Gebiet. Dann gehen die Anregungen noch mal in den Rat, der den Bebauungsplan abschließend als Satzung beschließen muss. Anschließend beginnt die Erschließung.