BUNDENTHAL. Auch der Bundenthaler Gemeinderat hat sich verjüngt, es sind einige neue Gesichter dabei.

„Wir haben hier eine niedrige Hierarchie, wir sind da, um was zu schaffen, zusammen die nächsten fünf Jahre für die Gemeinde anzupacken, um Ideen fürs Dorf gemeinsam umzusetzen“, gab der wiedergewählte Bürgermeister Daniel Frey in seiner Eröffnungsrede zur konstituierenden Sitzung die Marschrichtung für die kommende Legislaturperiode an. „Wir können uns gerne hier austauschen und streiten, aber wenn wir uns hier für etwas entschieden haben, dann möchte ich, dass wir das auch nach außen gemeinsam vertreten und in eine Richtung ziehen“, sagte Frey weiter.

Alle drei Vorschläge für die Beigeordneten kamen aus dem Rat. Der bisherige Beigeordnete Joachim Schlosser wurde zum Ersten Beigeordneten gewählt. Hans-Peter Fröhlich, bisher dritter Beigeordneter, wurde in Abwesenheit zum zweiten Beigeordneten gewählt, er hatte im Vorfeld gegenüber dem Bürgermeister bekundet, dass er, im Falle einer Wahl, bereit sei, diese anzunehmen. Zur dritten Beigeordneten wurde Julia Frey gewählt. Einstimmig gab der Rat die Empfehlung, Hans-Peter Fröhlich abermals als Vertreter in den E-Werk-Ausschuss zu entsenden. Als Stellvertreter wurde Heiko Burkhart benannt.

Bürgermeister Frey informierte den Rat, dass er im Namen der Gemeinde einen Brief an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) geschrieben hatte, um den Hausarzt Stefan Mainberger zu unterstützen, damit eine zweite Weiterbildungsstelle genehmigt wird.