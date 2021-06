Noch etwa eineinhalb Wochen müssen sich die Anwohner im Ortsteil Schöntal gedulden. Dann kann die Straße nach dem Bau einer Buswendeschleife wieder freigegeben werden. Voran geht es auch mit dem neuen deutsch-französischen Radweg.

Etwa eineinhalb Wochen werde es noch dauern, bis der Beton unter den Fahrbahnquerungen ausgehärtet ist, teilte Ortsbürgermeister Sebald Liesenfeld auf Anfrage nach der Ratssitzung vom vergangenen Donnerstag mit. Der Rat hatte sich online getroffen.

Im Daniel-Theysohn-Haus muss brandschutz- und sicherheitstechnisch nachgerüstet werden. Wie in einer Begehung im Februar beanstandet, darf die Verbindungstür im Obergeschoss künftig nicht mehr abgeschlossen sein, weil sie als Rettungsweg genutzt werden muss. Die Tür muss entsprechend umgerüstet werden. Dies ist die Bedingung dafür, dass die Empore auch in Zukunft für Veranstaltungen genutzt werden darf. Auch das Geländer der Empore muss verstärkt werden. Die Außentreppe wurde beanstandet: „Bei der Breite muss in der Mitte noch ein zusätzlicher Handlauf eingebaut werden“, informierte Liesenfeld. Die Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 6500 Euro wurden an die Schlosserei Juretic, Elektro Bergdoll und Brandschutz Lachmann vergeben.

Ladestationen, Fahrradständer und Sitzgruppen für den neuen Radweg

Die Verbindung des Radweges mit dem französischen Obersteinbach nimmt konkrete Formen an. Nachdem Corona die Einweihung um ein Jahr verzögert, wurde nun festgelegt, wo welche Infrastrukturstandorte eingerichtet werden sollen. Ladestationen für E-Bikes und Fahrradständer wird es im Birkenfeld am „Kukuk“ und beim Kiosk geben. Beim Kiosk soll außerdem eine Reparatursäule installiert werden. Am Radweg bei der Schwarzen Tafel sollen ein Pavillon, eine Sitzgruppe und eine Dokumentation zur Geschichte der Grenze installiert werden. Auf Vorschlag des Bürgermeisters verzichtete man auf eine Liegebank am Dorfweiher und wird anstatt dessen eine Station mit Fahrradständern und Sitzgruppe an der Area 1 installieren.

Im Zuge der Ausweisung des deutsch-französischen Radweges Dahner-Felsenland-Nordvogesen bei Ludwigswinkel will die Partnergemeinde Obersteinbach ihre Kirche als Radwegekirche einrichten, wie der Bürgermeister berichtet. Die kleine historische Kirche stammt aus der Zeit des Ortsgründers von Ludwigswinkel, des Landgrafen Ludwig IX. „Aus Obersteinbach erreichte uns die Anfrage, ob wir uns mit unseren Kirchen an dem Projekt beteiligen möchten“, sagte Liesenfeld. Er will bei den beiden für Ludwigswinkel zuständigen Pfarrämtern anfragen, ob hier eine Bereitschaft besteht.

Die Eintrittspreise beim Minigolf wurden erstmals seit 2002 erhöht und dem Niveau der Dahner Minigolfanlage angepasst.

Was „Radwegekirchen“ sind

Die Radwegekirchen bilden ein bundesweites Netz entlang ausgewiesener Radwege. Die Internetseite Radwege.de der Evangelischen Kirche in Deutschland informiert über Radwegekirchen hierzulande und in der Schweiz. Insgesamt gibt es in Deutschland bisher 800 ausgewiesene Radwegekirchen. Auf der Internetseite finden sich sowohl Kartenmaterial als auch Infos zu Öffnungszeiten und Besonderheiten der einzelnen Kirchen.